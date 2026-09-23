Las claves del mensaje de Mulino ante la Asamblea General de la ONU

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, presentó este miércoles 23 de septiembre ante la Asamblea General de la ONU una agenda enfocada en la migración por el Darién, el futuro del Canal de Panamá, el cambio climático y la defensa del multilateralismo.
Durante su intervención en el 81.º período de sesiones, el mandatario destacó el papel de Panamá como país de conexión entre continentes y mercados y planteó la necesidad de que los organismos internacionales traduzcan sus principios en acciones concretas.
Uno de los principales temas fue la crisis migratoria en el Darién. Mulino cuestionó la respuesta internacional y resaltó las medidas adoptadas por Panamá y Estados Unidos para reducir el flujo migratorio. Según las cifras presentadas por el presidente, el tránsito disminuyó 50% en el segundo semestre de 2024 y 99% en 2025.
-Una ONU más efectiva: Mulino defendió el multilateralismo y pidió una ONU con mayor capacidad para responder a las crisis. También abogó por fortalecer la diplomacia preventiva y recuperar la confianza ciudadana con resultados concretos.
-Canal y cambio climático: El mandatario destacó el papel del Canal de Panamá en el comercio mundial y señaló los desafíos que representan las sequías y lluvias intensas. Defendió el proyecto de Río Indio como una alternativa para fortalecer la seguridad hídrica del Canal y el consumo nacional.
-Protección ambiental: Mulino resaltó los esfuerzos de Panamá para conservar su biodiversidad y anunció que el país impulsará una iniciativa internacional sobre los Derechos Universales de la Naturaleza.
-Conflictos internacionales: El presidente defendió el respeto al derecho internacional, la soberanía y la solución pacífica de controversias. Sobre Ucrania, respaldó el diálogo y la diplomacia, mientras que para Medio Oriente planteó la necesidad de una paz duradera.
-Panamá en el Consejo de Seguridad: Mulino aseguró que Panamá actúa con base en principios y reiteró la importancia de una mayor participación de América Latina y el Caribe en la toma de decisiones de la ONU.
-Comercio e inversiones: El mandatario presentó a Panamá como un centro estratégico para el comercio y las inversiones, con proyectos relacionados con el Canal, puertos, energía e infraestructura logística.
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