Las claves del mensaje de Mulino ante la Asamblea General de la ONU

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, presentó este miércoles 23 de septiembre ante la Asamblea General de la ONU una agenda enfocada en la migración por el Darién, el futuro del Canal de Panamá, el cambio climático y la defensa del multilateralismo. Durante su intervención en el 81.º período de sesiones, el mandatario destacó el papel de Panamá como país de conexión entre continentes y mercados y planteó la necesidad de que los organismos internacionales traduzcan sus principios en acciones concretas. Uno de los principales temas fue la crisis migratoria en el Darién. Mulino cuestionó la respuesta internacional y resaltó las medidas adoptadas por Panamá y Estados Unidos para reducir el flujo migratorio. Según las cifras presentadas por el presidente, el tránsito disminuyó 50% en el segundo semestre de 2024 y 99% en 2025.

Claves del discurso del presidente José Raúl Mulino ante la ONU