  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Trump felicita a Panamá por su independencia: así fue el mensaje a Mulino

El presidente estadounidense, Donald Trump.
El presidente estadounidense, Donald Trump. Agencia EFE / EFE
Por
Adriana Berna
  • 30/10/2025 19:27
El mandatario estadounidense elogió el papel de Panamá en el Consejo de Seguridad de la ONU y reafirmó su compromiso de fortalecer los lazos económicos y estratégicos entre ambos países.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, felicitó al pueblo panameño con motivo del 122 aniversario de la independencia de Panamá, destacando la relación histórica y la cooperación estratégica entre ambos países en materia de seguridad, comercio y diplomacia internacional.

En una carta dirigida al mandatario panameño José Raúl Mulino, Trump reconoció el papel de Panamá como “un amigo firme y un valioso aliado de los Estados Unidos”, subrayando su liderazgo en el combate contra el narcotráfico, la migración ilegal y la promoción de la estabilidad regional.

“Su liderazgo en el fortalecimiento de la seguridad regional, combatiendo el tráfico de droga y enfrentando la migración ilegal es vital para la seguridad y la prosperidad de nuestras dos naciones”, expresó Trump en la misiva.

El presidente estadounidense también resaltó la colaboración de Panamá dentro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, especialmente en los esfuerzos conjuntos para apoyar la estabilización de Haití, a través de la creación de la Fuerza Multinacional para la Supresión de las Pandillas y la Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas en Haití (BINUH).

Asimismo, el mandatario norteamericano reiteró su compromiso de trabajar estrechamente con Panamá en la protección y seguridad del Canal, al que calificó como “un pilar vital del comercio para los Estados Unidos y el mundo”.

“Me comprometo a trabajar con usted para salvaguardar aún más la seguridad del Canal de Panamá”, añadió.

En el ámbito económico, Trump manifestó su interés en ampliar los lazos comerciales y de inversión entre ambos países, con el objetivo de fortalecer la prosperidad mutua.

“Será un gusto colaborar con usted en nuestros esfuerzos para expandir los lazos económicos y comerciales entre nuestros dos países. Confío en que nuestra perdurable alianza continuará haciendo que ambas naciones sigan siendo más seguras y más prósperas”, expresó.

Por su parte, el presidente José Raúl Mulino respondió al mensaje de felicitación a través de sus redes sociales, agradeciendo el gesto del mandatario estadounidense y reafirmando los lazos de cooperación entre ambos países.

“Agradezco las palabras del presidente Donald Trump al pueblo panameño por la celebración de nuestras fechas patrias. Somos naciones amigas, soberanas y cooperantes en temas fundamentales como la seguridad, la paz y la protección de las libertades”, escribió Mulino.

VIDEOS
Lo Nuevo