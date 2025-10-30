Trump felicita a Panamá por su independencia: así fue el mensaje a Mulino

El presidente de los Estados Unidos,<a href="/tag/-/meta/donald-trump"> <b>Donald Trump</b></a>, felicitó al pueblo panameño con motivo del <b>122 aniversario de la independencia de Panamá</b>, destacando la relación histórica y la cooperación estratégica entre ambos países en materia de seguridad, comercio y diplomacia internacional.En una carta dirigida al mandatario panameño <b>José Raúl Mulino</b>, Trump reconoció el papel de Panamá como <i>'un amigo firme y un valioso aliado de los Estados Unidos'</i>, subrayando su liderazgo en el <b>combate contra el narcotráfico, la migración ilegal y la promoción de la estabilidad regional</b>.<i>'Su liderazgo en el fortalecimiento de la seguridad regional, combatiendo el tráfico de droga y enfrentando la migración ilegal es vital para la seguridad y la prosperidad de nuestras dos naciones'</i>, expresó Trump en la misiva.El presidente estadounidense también resaltó la colaboración de Panamá dentro del <b><a href="/tag/-/meta/consejo-de-seguridad-de-la-onu">Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas</a></b>, especialmente en los esfuerzos conjuntos para apoyar la estabilización de Haití, a través de la creación de la <b>Fuerza Multinacional para la Supresión de las Pandillas</b> y la <b>Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas en Haití (BINUH)</b>.Asimismo, el mandatario norteamericano reiteró su compromiso de <b>trabajar estrechamente con Panamá en la protección y seguridad del <a href="/tag/-/meta/canal-de-panama">Canal</a></b>, al que calificó como <i>'un pilar vital del comercio para los Estados Unidos y el mundo'</i>.