Trump felicita a Panamá por su independencia: así fue el mensaje a Mulino

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, felicitó al pueblo panameño con motivo del 122 aniversario de la independencia de Panamá, destacando la relación histórica y la cooperación estratégica entre ambos países en materia de seguridad, comercio y diplomacia internacional.

En una carta dirigida al mandatario panameño José Raúl Mulino, Trump reconoció el papel de Panamá como “un amigo firme y un valioso aliado de los Estados Unidos”, subrayando su liderazgo en el combate contra el narcotráfico, la migración ilegal y la promoción de la estabilidad regional.

“Su liderazgo en el fortalecimiento de la seguridad regional, combatiendo el tráfico de droga y enfrentando la migración ilegal es vital para la seguridad y la prosperidad de nuestras dos naciones”, expresó Trump en la misiva.

El presidente estadounidense también resaltó la colaboración de Panamá dentro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, especialmente en los esfuerzos conjuntos para apoyar la estabilización de Haití, a través de la creación de la Fuerza Multinacional para la Supresión de las Pandillas y la Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas en Haití (BINUH).

Asimismo, el mandatario norteamericano reiteró su compromiso de trabajar estrechamente con Panamá en la protección y seguridad del Canal, al que calificó como “un pilar vital del comercio para los Estados Unidos y el mundo”.