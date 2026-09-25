Metro de Panamá reporta servicio parcial en la Línea 2 por falla eléctrica

El Metro de Panamá informó la mañana este viernes 25 de septiembre que la Línea 2 opera de manera parcial debido a una incidencia registrada en el sistema de alimentación eléctrica en un tramo de la vía.
De acuerdo con el aviso publicado por el Metro de Panamá, el servicio se mantiene en ambos sentidos entre las estaciones San Miguelito y Pedregal, así como entre Hospital del Este y Nuevo Tocumen.
Mientras tanto, en el tramo comprendido entre Pedregal y Hospital del Este, la operación se realiza por una sola vía. En este segmento, un solo tren circula por la misma vía en ambos sentidos.
El Metro de Panamá indicó que sus equipos técnicos trabajan para restablecer la operación habitual lo antes posible y pidió a los usuarios mantenerse atentos a sus canales oficiales para conocer las actualizaciones sobre el servicio.
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