Metro de Panamá reporta servicio parcial en la Línea 2 por falla eléctrica

El Metro de Panamá informó la mañana este viernes 25 de septiembre que la Línea 2 opera de manera parcial debido a una incidencia registrada en el sistema de alimentación eléctrica en un tramo de la vía.

De acuerdo con el aviso publicado por el Metro de Panamá, el servicio se mantiene en ambos sentidos entre las estaciones San Miguelito y Pedregal, así como entre Hospital del Este y Nuevo Tocumen.