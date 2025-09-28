Incidente en estación Los Andes interrumpe servicio en Línea 1 del Metro, ¿qué ocurrió?

Un incidente se dio esta mañana en la estación Los Andes de la Línea 1 del Metro de Panamá, lo que obligó a suspender de manera parcial la operación en ese tramo, informó la entidad a través de sus redes sociales..

Como medida inmediata, el servicio se mantiene operativo entre San Miguelito y Albrook, así como de San Isidro a Villa Zaita. Sin embargo, las estaciones Pan de Azúcar y Los Andes permanecen fuera de servicio hasta nuevo aviso.

A través de redes sociales, usuarios señalaron que la interrupción del servicio en las estaciones mencionadas obedeció a la caída de un adulto mayor en los rieles de la estación Los Andes.

Hasta el momento no se ha precisado el estado de salud del adulto mayor ni las circunstancias que provocaron el incidente por parte de las autoridades.

Por su parte, el Metro de Panamá recomendó a los usuarios tomar previsiones y estar atentos a las actualizaciones oficiales mientras se normaliza la operación.