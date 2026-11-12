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Fútbol

EN VIVO: Curazao vs. Panamá

José Fajardo de la selección de Panamá.
José Fajardo de la selección de Panamá. Fepafut
Por
Jean-Paul Francis Botello
  • 12/11/2026 19:01
Panamá visita a Curazao por la ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf 2026-2027.
8:19 PM
12/11/2026

45+2'

¡Finaliza el primer tiempo 0-0 hasta el momento!

8:17 PM
12/11/2026

45'

Se agregan dos minutos

8:12 PM
12/11/2026

40'

Panamá ha tenido pero no concreta…

Disparo de Harvey, oportunidad de Jorge Gutiérrez, pero sigue el cero en el marcador.

8:08 PM
12/11/2026

35'

Se anima Harvey de media distancia

Se animó el zaguero de pegarle de media distancia, pero pasa alado del poste bastante cerca.

8:03 PM
12/11/2026

31'

Poste de Curazao

Los visitantes han aprovechado sus oportunidades, a pesar de que han sido pocas las ocasiones. Un poste por cada lado.

7:51 PM
12/11/2026

18'

Primera amonestación de partido

Chong, de Curazao se llevó la primera cartulina amarilla tras una disputa con Carlos Harvey. Hasta el momento pocas acciones ofensivas de ambos equipos.

7:44 PM
12/11/2026

12'

El viento será un factor clave

El estadio Ergilio Hato, que cuenta con 15 mil aficionados, se caracteriza por sus ráfagas de viento. Hasta el momento no hay una ventaja para alguno, pero Panamá ocupa bien los espacios que va dejando Curazao.

7:38 PM
12/11/2026

5'

Primeros minutos de estudio en Curazao…

La selección de Panamá se nota incómodo dentro del campo, cuando Curazao ejerce una presión alta sobre el campo

7:34 PM
12/11/2026

2'

¡Primera oportunidad de Curazao!

Disparo en la zona frontal de Curazao, pero bien atajó Mosquera salvó el primero de los locales. Primera de peligro para Curazao

7:32 PM
12/11/2026

1'

¡Inicia el partido!

7:30 PM
12/11/2026

Se cumplen los actos protocolares…en breve el inicio del partido

7:25 PM
12/11/2026

¡Salen los jugadores y se escuchan los himnos!

7:22 PM
12/11/2026

¡La gran novedad fue Vergara!

Christiansen dejó en el banquillo a Fajardo, siendo Vergara la gran novedad en el 11 titular del partido. Será crucial que Panamá salga con goles de este partido, ya que se cuenta la ley de gol de visitante para esta instancia del torneo.

7:17 PM
12/11/2026

¡Ya hay alineación titular!

Thomas Christiansen dio a conocer el 11 titular de Panamá para enfrentarse a Curazao con varias sorpresas.

 

Mosquera; Gutiérrez, Andrade, Harvey, Córdoba, Murillo; Martínez, Bárcenas, Carrasquilla, José Luis Rodríguez y Josué Vergara.

7:15 PM
12/11/2026

¡Bienvenidos al minuto a minuto de La Estrella de Panamá! Panamá visita Curazao con la misión de vencer en el primer partido de los cuartos de final de la Liga de Naciones

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