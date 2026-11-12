EN VIVO: Curazao vs. Panamá

45+2'
¡Finaliza el primer tiempo 0-0 hasta el momento!
45'
Se agregan dos minutos
40'
Panamá ha tenido pero no concreta…
Disparo de Harvey, oportunidad de Jorge Gutiérrez, pero sigue el cero en el marcador.
35'
Se anima Harvey de media distancia
Se animó el zaguero de pegarle de media distancia, pero pasa alado del poste bastante cerca.
31'
Poste de Curazao
Los visitantes han aprovechado sus oportunidades, a pesar de que han sido pocas las ocasiones. Un poste por cada lado.
18'
Primera amonestación de partido
Chong, de Curazao se llevó la primera cartulina amarilla tras una disputa con Carlos Harvey. Hasta el momento pocas acciones ofensivas de ambos equipos.
12'
El viento será un factor clave
El estadio Ergilio Hato, que cuenta con 15 mil aficionados, se caracteriza por sus ráfagas de viento. Hasta el momento no hay una ventaja para alguno, pero Panamá ocupa bien los espacios que va dejando Curazao.
5'
Primeros minutos de estudio en Curazao…
La selección de Panamá se nota incómodo dentro del campo, cuando Curazao ejerce una presión alta sobre el campo
2'
¡Primera oportunidad de Curazao!
Disparo en la zona frontal de Curazao, pero bien atajó Mosquera salvó el primero de los locales. Primera de peligro para Curazao
1'
¡Inicia el partido!
Se cumplen los actos protocolares…en breve el inicio del partido
¡Salen los jugadores y se escuchan los himnos!
¡La gran novedad fue Vergara!
Christiansen dejó en el banquillo a Fajardo, siendo Vergara la gran novedad en el 11 titular del partido. Será crucial que Panamá salga con goles de este partido, ya que se cuenta la ley de gol de visitante para esta instancia del torneo.
¡Ya hay alineación titular!
Thomas Christiansen dio a conocer el 11 titular de Panamá para enfrentarse a Curazao con varias sorpresas.
Mosquera; Gutiérrez, Andrade, Harvey, Córdoba, Murillo; Martínez, Bárcenas, Carrasquilla, José Luis Rodríguez y Josué Vergara.
¡Bienvenidos al minuto a minuto de La Estrella de Panamá! Panamá visita Curazao con la misión de vencer en el primer partido de los cuartos de final de la Liga de Naciones