Curazao vs. Panamá: Horario, estadio y dónde ver el partido rumbo al Final Four

Ya está todo listo para que Panamá y Curazao se vean las caras en los cuartos de final de la Liga de Naciones 2026-2027 este jueves 12 de noviembre a las 7:30 p.m. (hora local en Panamá). Los dirigidos por Thomas Christiansen buscarán el triunfo y cerrar de la mejor manera en casa.

El escenario para este partido será el estadio Ergilio Hato de la ciudad de Willemstad. Por otro lado, la Concacaf confirmó que la estadounidense, Tori Penso será la encargada de impartir las órdenes en el cotejo. Del mismo modo, se pudo conocer que Panamá jugará de blanco ante Curazao.

Hay que recordar que para esta serie de eliminatoria, el gol de visitante es tomado en cuanta al momento de la clasificación final. Por lo que será importante que Panamá consiga al menos un tanto en territorio rival y cierre en casa con el arco en cero.

El partido, que está pactado para las 7:30 p.m. (hora local en Panamá) tan solo podrá ser visto en televisión paga a través del canal de FOX Deportes, y no por televisión abierta. Esto es debido a los derechos de transmisión adquiridos por la cadena televisiva. Es importante destacar que para el duelo de vuelta, pactado para el 15 de noviembre en el estadio Rommel Fernández si estará disponible en televisión abierta.