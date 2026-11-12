Daddy Yankee, Rosalía y Karol G protagonizan la gran noche de los Grammy Latino

Esta noche, los ojos estarán puestos en la gala de la 27.ª edición de los Premios Grammy Latino, que se celebrará este año en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas (Estados Unidos), con una competencia que abarca diversos géneros musicales, desde el pop y la balada hasta la música urbana.

De acuerdo con la agencia EFE, las quinielas sitúan entre los favoritos a artistas como la española Rosalía, la colombiana Karol G, los argentinos Ca7riel y Paco Amoroso y el uruguayo Jorge Drexler, quienes aspiran a alzarse con algunos de los galardones más codiciados de estos premios, que celebran lo mejor de la música latina.

La lista de favoritos también está encabezada por el productor y compositor mexicano Edgar Barrera, quien aspira a diez galardones. Barrera comparte con el artista puertorriqueño Residente el título de los músicos más premiados en la historia de los Latin Grammy, con 29 gramófonos cada uno.

Artistas como Alejandro Sanz, Kase.O, Pablo Alborán, Bad Gyal y Leiva figuran entre los invitados a una gala que será conducida por la actriz Roselyn Sánchez y comenzará a las 8:00 p. m. (hora de Panamá). Se prevé que los asistentes y espectadores disfruten de las actuaciones de Rosalía, Karol G, Anitta, Drexler, Nathy Peluso, Bad Gyal, Bizarrap, Mon Laferte, Carín León, Rawayana, Milo J y Silvana Estrada, entre otros.

La gala también incluirá un homenaje al puertorriqueño Willie Colón, quien falleció el pasado 21 de febrero por complicaciones médicas. Asimismo, conmemorará el centenario del natalicio de José Alfredo Jiménez, conocido como ‘El rey de la música ranchera’.

Por otra parte, la leyenda del reguetón Daddy Yankee recibió este miércoles el reconocimiento de Persona del Año. En una entrevista con EFE, el intérprete de ‘Gasolina’ aseguró que el premio no representa únicamente un logro personal, sino también la reivindicación de toda una cultura y de los artistas que impulsaron el reguetón desde sus orígenes, cuando el género todavía enfrentaba prejuicios y era asociado con la criminalidad.