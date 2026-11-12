Shakira confirma concierto en Panamá para 2027: regresa al país después de 16 años

La espera terminó para los seguidores de Shakira en Panamá. La cantante colombiana confirmó que el país formará parte de su gira internacional ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’, que tendrá nuevas presentaciones en Centroamérica durante 2027.

La artista compartió la información a través de sus historias de Instagram, en las que difundió el anuncio de la nueva etapa de su recorrido musical. La publicación también fue realizada por Fenix Entertainment, productora de espectáculos que está vinculada al anuncio de la gira.

El regreso de Shakira genera expectativa entre sus seguidores panameños, pues la última vez que la barranquillera se presentó en el país fue el 12 de abril de 2011, como parte de su gira ‘Sale el Sol World Tour’.

De concretarse el nuevo espectáculo en 2027, habrán transcurrido aproximadamente 16 años desde su última presentación en suelo panameño.