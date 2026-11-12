Microsoft registra caída mundial: Outlook y Teams entre los servicios afectados

Usuarios de Panamá y de distintos países reportaron este jueves 12 de noviembre problemas para acceder a Outlook y otros servicios de Microsoft, en una interrupción que alcanzó a varias regiones del mundo. Las fallas afectaron principalmente el acceso al correo electrónico y el uso de herramientas como Microsoft 365 y Teams. Entre los inconvenientes reportados estuvieron dificultades para iniciar sesión, cargar la bandeja de entrada y enviar o recibir mensajes. Microsoft confirmó que investigaba problemas de acceso a Exchange Online, la plataforma que permite el funcionamiento del correo electrónico de Outlook. Inicialmente, la compañía identificó dificultades de conexión en América, aunque posteriormente los reportes de usuarios también se extendieron a otras regiones.

¿Qué provocó la caída de Microsoft?

La empresa señaló que detectó una carga elevada en parte de su infraestructura, una situación que contribuyó a los errores de conexión. Como respuesta, comenzó a redistribuir el tráfico para equilibrar la demanda y recuperar el funcionamiento de los servicios. El incidente fue identificado por Microsoft con el código EX1550543. La interrupción también quedó reflejada en Downdetector, plataforma que recopila reportes de usuarios sobre fallas en servicios digitales. En Estados Unidos, los avisos relacionados con Outlook llegaron a superar los 130.000, mientras que Microsoft 365 y Teams también registraron reportes. Estas cifras corresponden a notificaciones recibidas por la plataforma y no representan necesariamente el número total de personas afectadas.

¿Qué servicios de Microsoft presentaron problemas?

Entre los servicios sobre los que se reportaron inconvenientes estuvieron: Outlook y Exchange Online Microsoft 365 Microsoft Teams Copilot La disponibilidad pudo variar según la región y el servicio utilizado. Microsoft trabajaba en la recuperación de la conectividad mientras los usuarios continuaban reportando dificultades.

CISA alerta por una vulnerabilidad de día cero en Outlook