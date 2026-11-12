Microsoft registra caída mundial: Outlook y Teams entre los servicios afectados

Usuarios de Panamá y de distintos países reportaron este jueves 12 de noviembre problemas para acceder a Outlook y otros servicios de Microsoft, en una interrupción que alcanzó a varias regiones del mundo.
Las fallas afectaron principalmente el acceso al correo electrónico y el uso de herramientas como Microsoft 365 y Teams. Entre los inconvenientes reportados estuvieron dificultades para iniciar sesión, cargar la bandeja de entrada y enviar o recibir mensajes.
Microsoft confirmó que investigaba problemas de acceso a Exchange Online, la plataforma que permite el funcionamiento del correo electrónico de Outlook.
Inicialmente, la compañía identificó dificultades de conexión en América, aunque posteriormente los reportes de usuarios también se extendieron a otras regiones.
La empresa señaló que detectó una carga elevada en parte de su infraestructura, una situación que contribuyó a los errores de conexión. Como respuesta, comenzó a redistribuir el tráfico para equilibrar la demanda y recuperar el funcionamiento de los servicios.
El incidente fue identificado por Microsoft con el código EX1550543.
La interrupción también quedó reflejada en Downdetector, plataforma que recopila reportes de usuarios sobre fallas en servicios digitales. En Estados Unidos, los avisos relacionados con Outlook llegaron a superar los 130.000, mientras que Microsoft 365 y Teams también registraron reportes.
Estas cifras corresponden a notificaciones recibidas por la plataforma y no representan necesariamente el número total de personas afectadas.
Entre los servicios sobre los que se reportaron inconvenientes estuvieron:
Outlook y Exchange Online
Microsoft 365
Microsoft Teams
Copilot
La disponibilidad pudo variar según la región y el servicio utilizado. Microsoft trabajaba en la recuperación de la conectividad mientras los usuarios continuaban reportando dificultades.
En medio de los problemas con los servicios de Microsoft, también se mantiene una alerta de ciberseguridad por una vulnerabilidad de día cero identificada como CVE-2026-124194.
La Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de las Infraestructuras de Estados Unidos (CISA) incorporó esta falla a su catálogo de vulnerabilidades conocidas y explotadas, debido a reportes de que está siendo utilizada en ataques.
La vulnerabilidad puede permitir que un archivo especialmente diseñado provoque que Outlook se conecte a una ubicación de red controlada por un atacante y exponga información de autenticación. Para que el ataque se produzca, la víctima debe abrir el archivo malicioso.
Entre los productos señalados como afectados figuran Microsoft 365 Apps for Enterprise y las versiones Office LTSC 2021 y 2024. Microsoft publicó actualizaciones de seguridad para corregir la vulnerabilidad.
No hay información confirmada que vincule la interrupción de los servicios con la vulnerabilidad de seguridad. Se trata de dos situaciones distintas: por un lado, los problemas de conectividad asociados a una carga elevada en la infraestructura de Microsoft y, por otro, una falla de seguridad que puede ser aprovechada mediante archivos maliciosos.
Como medida preventiva, se recomienda mantener actualizadas las aplicaciones de Office y Outlook, evitar abrir archivos de remitentes desconocidos y no entregar credenciales a través de enlaces sospechosos.