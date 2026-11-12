Autoridades de Panamá y Costa Rica refuerzan coordinación sobre migración y seguridad en la frontera

Un grupo de autoridades de Panamá y Costa Rica sostuvieron una reunión en la provincia de Chiriquí para coordinar estrategias de seguridad, fortalecer el intercambio de información de inteligencia y establecer acciones operativas conjuntas en la zona fronteriza.

El encuentro correspondió a la primera reunión de la Comisión Binacional Fronteriza (Combifron), que se desarrolla del 11 al 14 de noviembre, con la participación de representantes de las instituciones de seguridad de ambos países.

La delegación panameña está encabezada por el ministro de Seguridad Pública, Frank Alexis Ábrego, y cuenta con la participación del director general del Servicio Nacional de Migración, Roger Mojica Rivera, además de otros funcionarios de esta entidad.

¿Qué temas abordan Panamá y Costa Rica?

De acuerdo con la información oficial, la agenda contempló el análisis de mecanismos para intercambiar información de inteligencia y fortalecer la coordinación entre las instituciones responsables de la seguridad.

Las autoridades también examinaron asuntos que requieren atención conjunta en la frontera compartida, con el propósito de articular esfuerzos y coordinar acciones operativas.

Además, Combifron funciona como un espacio de coordinación bilateral en el que Panamá y Costa Rica abordan temas de interés común relacionados con la seguridad y el control fronterizo.

La reunión en Chiriquí buscaba fortalecer la cooperación entre ambos países frente a los desafíos de seguridad en la zona limítrofe.