Receta electrónica en Panamá: cómo usar SUREM para retirar medicamentos en farmacias afiliadas

El Ministerio de Salud (Minsa) puso en marcha la integración del Sistema Único de Receta Electrónica Nacional (SUREM), una plataforma que busca facilitar el retiro de medicamentos en farmacias públicas y privadas afiliadas, sin que los pacientes tengan que presentar una receta impresa. La herramienta conectará los sistemas de prescripción del Minsa, la Caja de Seguro Social (CSS) y las farmacias privadas que se incorporen al servicio. Su objetivo es que las personas puedan continuar sus tratamientos con mayor facilidad, incluso cuando el medicamento no esté disponible en el centro de salud donde recibieron la atención.

¿Cómo utilizar la receta electrónica?

El procedimiento estará vinculado a la prescripción que realice un profesional de salud autorizado. Una vez generada la receta electrónica, esta quedará almacenada en un repositorio nacional al que podrán acceder las farmacias afiliadas. Para retirar el medicamento, el paciente deberá acudir a una farmacia incorporada al SUREM. El establecimiento podrá localizar la receta mediante dos mecanismos: Código QR: la farmacia podrá escanear el código asociado a la receta electrónica. Cédula del paciente: también podrá consultar la prescripción utilizando el documento de identidad de la persona. Después de localizar la receta en el sistema, la farmacia podrá realizar la dispensación correspondiente, de acuerdo con la prescripción médica. Esto permitirá que un paciente atendido en una instalación del Minsa o de la CSS pueda buscar su medicamento en una farmacia privada afiliada, si no está disponible en el establecimiento donde recibió la atención.

¿Se podrá retirar el medicamento en cualquier farmacia?

No necesariamente. Para utilizar el sistema, el paciente deberá acudir a una farmacia que esté incorporada al SUREM. La integración de los establecimientos será progresiva y voluntaria. El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, explicó que ya comenzó la convocatoria a las farmacias privadas para conocer sus sistemas tecnológicos y avanzar en el proceso de conexión. Los establecimientos que no cuenten con una plataforma propia podrán recibir la herramienta tecnológica del Minsa, con el propósito de facilitar su participación.

¿Qué otros beneficios tendrá el SUREM?