‘Descubrió el agua tibia’: Frank Ábrego responde a Chanan Singh sobre presencia policial en las cárceles

El ministro de Seguridad, Frank Ábrego, respondió a los señalamientos del exdirector del Sistema Penitenciario, Chanan Singh, sobre la presencia de agentes de la Policía Nacional dentro de los centros carcelarios y las dificultades que enfrentó durante su gestión.

“Descubrió el agua tibia”, expresó Ábrego al referirse a las declaraciones de Singh, quien antes de presentar su renuncia ante la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, expuso diferencias relacionadas con la participación de la Fuerza Pública en el funcionamiento de las cárceles.

El ministro reconoció que existen policías, custodios penitenciarios y otros funcionarios que colaboran con personas privadas de libertad para facilitar el ingreso de artículos prohibidos a los centros penitenciarios.

“Que hay policías que colaboran con esto, sí; que hay custodios penitenciarios que lo hacen, claro que sí; que hay funcionarios que también colaboran con estos detenidos, claro que sí. Es una lucha constante”, manifestó.

Ábrego también recordó que, según la normativa, la Policía Nacional debía salir progresivamente de las cárceles hace 18 años, debido a que su participación estaba contemplada inicialmente por un período definido. Sin embargo, señaló que ese proceso no se ha completado y que, ante la falta de mayor control por parte del Sistema Penitenciario, los agentes policiales han tenido que asumir funciones de custodia en la mayoría de los centros carcelarios del país.

El titular de Seguridad indicó que las autoridades realizan operativos de allanamiento de manera constante en los distintos pabellones de las cárceles panameñas, durante los cuales se decomisan celulares, televisores y otros artículos prohibidos.

Según explicó, estas acciones se desarrollan desde antes de que Singh asumiera la dirección del Sistema Penitenciario y forman parte del trabajo permanente de las autoridades para combatir el ingreso de objetos ilícitos.