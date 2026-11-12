Rey Carlos III invita al presidente Mulino al Reino Unido para una visita oficial en diciembre

El presidente José Raúl Mulino recibió este jueves 12 de noviembre una invitación oficial del rey Carlos III del Reino Unido para realizar una visita al país europeo este 3 de diciembre.

La invitación fue entregada formalmente por el embajador británico en Panamá, Greg Houston, durante una audiencia con el mandatario panameño.

Mulino viajará acompañado por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, para sostener un encuentro con el monarca británico, en una visita que también contempla reuniones oficiales y encuentros con representantes de grandes empresas del Reino Unido.

De acuerdo con la información divulgada por el Gobierno panameño, entre las compañías con las que se prevé establecer contactos figura British Airways, con el propósito de explorar oportunidades de cooperación y negocios.

La agenda entre Mulino y Carlos III incluirá temas relacionados con el comercio, la economía, la inversión, la seguridad, la educación y la cultura.

También se abordarán los proyectos que impulsa Panamá, incluidos los relacionados con el Canal, así como el interés de empresas británicas en aprovechar las ventajas logísticas y de conectividad aérea del país.

El mandatario adelantó que estará acompañado por una delegación de empresarios panameños, con el objetivo de facilitar contactos con sus homólogos británicos y explorar oportunidades de inversión y negocios.

“No hemos tenido mejor relación en el tiempo con el Reino Unido como ahora. Aprecio mucho el interés por nuestra agenda y nuestros proyectos en Panamá. Este encuentro marcará un antes y un después en las relaciones entre el Reino Unido y Panamá”, manifestó Mulino al embajador Houston.

Otro de los asuntos previstos en la agenda es la cooperación británica en la construcción de nuevas escuelas en Panamá.

Este tema adquiere relevancia ante los daños registrados en centros educativos por el reciente sismo que afectó las provincias de Los Santos, Herrera, Veraguas y Coclé.

La agenda también contempla el cambio climático y la protección del medio ambiente, asuntos de interés para el rey Carlos III, así como el papel de Panamá en la conservación de los océanos.