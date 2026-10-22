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Economía

Panamá y Alemania buscan ampliar sus relaciones comerciales y atraer inversiones

Los diputados alemanes y funcionarios panameños del MICI reunidos.
Los diputados alemanes y funcionarios panameños del MICI reunidos. Cedida | MICI
Por
Mirta Rodríguez P.
  • 22/10/2026 16:03
La visita de una delegación deC al MICI abre nuevas oportunidades para impulsar negocios, facilitar la llegada de empresas y explorar áreas de cooperación económica

Panamá y Alemania buscan ampliar sus vínculos comerciales y económicos mediante la identificación de nuevas oportunidades de inversión, intercambio comercial y establecimiento de empresas alemanas en el país.

Con ese objetivo, una delegación de diputados de la República Federal de Alemania visitó la sede del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), como parte de una agenda orientada a profundizar las relaciones bilaterales, según fuentes oficiales.

La delegación estuvo acompañada por el embajador de Alemania en Panamá, Joachim Schmillen, y fue recibida por el secretario general del MICI y viceministro encargado, Tulio Ramírez Zapata, destacó el MICI a través de un comunicado.

Durante el encuentro, las partes abordaron temas de interés común relacionados con el fortalecimiento de las relaciones económicas, la promoción del intercambio comercial, la atracción de inversión extranjera y la facilitación del establecimiento de empresas alemanas en Panamá.

Asimismo, destacaron la importancia de estrechar los vínculos entre ambos países para generar nuevas oportunidades de negocios, fomentar el intercambio de conocimientos y explorar áreas de cooperación que contribuyan al desarrollo de los sectores productivos y a la competitividad de la economía panameña.

Este acercamiento representa una oportunidad para continuar posicionando a Panamá como un destino estratégico para la inversión y los negocios internacionales.

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