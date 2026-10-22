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Terremoto de magnitud 7 deja al menos 16 muertos en la región china de Tíbet

Los servicios de electricidad y telecomunicaciones se vieron perturbados en la capital del distrito.
Los servicios de electricidad y telecomunicaciones se vieron perturbados en la capital del distrito. SUBAAS SHRESTHA | NurPhoto via AFP
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  • 22/10/2026 16:30
Las autoridades están evaluando los daños y continúan las operaciones de rescate, precisó la agencia este viernes.

Al menos 16 personas murieron y 32 resultaron heridas en un potente terremoto de magnitud 7 que sacudió la región china del Tíbet la noche del jueves, informó la agencia estatal de noticias Xinhua citando a las autoridades locales.

Más de 300 viviendas se derrumbaron durante el sismo, que golpeó el jueves a las 10:33 p.m. locales (14H33 GMT). Las autoridades están evaluando los daños y continúan las operaciones de rescate, precisó la agencia este viernes.

El epicentro del sismo se localizó en un área montañosa a unos 190 kilómetros al este-noreste de Nagqu, indicó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El terremoto tuvo una profundidad superficial de 10 kilómetros.

El epicentro se situó en el cantón de Maru, en el distrito de Baqen. El gobernador adjunto del cantón, Lhawang Dagpo, precisó que el sismo se sintió en las oficinas de esa provincia y que provocó grietas en algunos edificios, según Xinhua.

También se han reportado derrumbes de viviendas en la zona, precisó la agencia.

Los servicios de electricidad y telecomunicaciones se vieron perturbados en la capital del distrito.

Los terremotos son relativamente frecuentes en China. En enero de 2025, al menos 126 personas murieron en un terremoto que sacudió el distrito rural de Tingri, en el Tíbet.

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