¿Sismo, temblor o terremoto en Panamá? Esto debes saber sobre la diferencia

El fuerte movimiento telúrico que sacudió Panamá el viernes 9 de octubre dejó daños en distintas provincias, evacuaciones preventivas y más de 47 réplicas reportadas por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) en su primer comunicado oficial. En medio de la emergencia, también surgió una pregunta: ¿lo ocurrido debe llamarse sismo, temblor o terremoto?

Aunque en el lenguaje cotidiano las tres palabras pueden transmitir distintas percepciones sobre la fuerza del movimiento, en Panamá se utilizan para referirse al mismo fenómeno natural. La diferencia no depende exclusivamente de la palabra elegida, sino de los datos técnicos del evento y de sus efectos.

¿Qué significa cada término?

Sismo: es un movimiento de la superficie terrestre provocado por la liberación de energía en el interior de la Tierra. Se utiliza en el ámbito técnico para referirse a estos eventos, independientemente de que sean percibidos por la población o causen daños.

Temblor: es una palabra de uso común para describir una sacudida de la tierra. En algunas regiones se emplea para referirse a movimientos leves, aunque ese uso no constituye una clasificación científica universal.

Terremoto: también designa un movimiento sísmico. En el lenguaje cotidiano suele asociarse con eventos fuertes o que provocan daños, pero no existe una regla general que establezca que solo los movimientos de determinada magnitud pueden recibir ese nombre.

Por tanto, las tres expresiones pueden utilizarse para hablar de un mismo fenómeno. Para describirlo con precisión, es importante indicar la magnitud registrada, la ubicación del epicentro, la profundidad y las afectaciones confirmadas.

¿Por qué es importante utilizar los términos correctamente?

En situaciones de emergencia, la precisión del lenguaje ayuda a que la población comprenda los reportes sin confundir el nombre del fenómeno con el nivel de riesgo. Llamarlo sismo, temblor o terremoto no sustituye la información sobre los daños, las réplicas ni las recomendaciones de seguridad.

En Panamá, donde el Instituto de Geociencias mantiene el monitoreo de la actividad sísmica, las autoridades recomiendan consultar los reportes oficiales para conocer las actualizaciones y seguir las indicaciones de los organismos de emergencia.