Dos sismos con magnitudes superiores a 4.0 se registraron antes del mediodía de este jueves 26 de noviembre en la región de Azuero.

Los epicentros se localizaron al este de Tonosí, provincia de Los Santos, según reportes preliminares del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.

El primer movimiento telúrico ocurrió a las 10:57:12 a.m., con una magnitud de 4.3 y una profundidad de 5 kilómetros. Su epicentro fue ubicado a 42 kilómetros al este de Tonosí.