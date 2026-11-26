Dos sismos con magnitudes superiores a 4.0 se registraron antes del mediodía de este jueves 26 de noviembre en la región de Azuero.
Los epicentros se localizaron al este de Tonosí, provincia de Los Santos, según reportes preliminares del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.
El primer movimiento telúrico ocurrió a las 10:57:12 a.m., con una magnitud de 4.3 y una profundidad de 5 kilómetros. Su epicentro fue ubicado a 42 kilómetros al este de Tonosí.
Menos de una hora después, a las 11:55:49 a.m., se registró un segundo sismo, esta vez de magnitud 4.2, con una profundidad de 10 kilómetros y localizado a 38 kilómetros al este de Tonosí.
Ambos eventos fueron reportados en estado preliminar por el Instituto de Geociencias.