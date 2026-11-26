Este jueves 26 de noviembre, la comisión interministerial del Gobierno Nacional llevó a cabo un conversatorio de participación ciudadana sobre Cobre Panamá, en el marco del Acuerdo de Escazú.

En esta ocasión, el encuentro estuvo dirigido a directores y editores de medios de comunicación y contó con la participación de los ministros que integran la comisión: Felipe Chapman, de Economía y Finanzas (MEF); Julio Moltó, de Comercio e Industrias; y Juan Carlos Navarro, de Ambiente.

Durante la jornada, las autoridades destacaron que la firma australiana Spektrum Development dirigirá la consulta ciudadana sobre la posible reapertura de la mina ubicada en Donoso. El titular del MEF explicó que “Spektrum es una firma australiana especializada en participación ciudadana y diálogo en proyectos de recursos naturales que conducirá este proceso”.

Sin decisiones hasta concluir el diálogo

Los ministros reiteraron que el proceso busca recoger todas las inquietudes de la población y se extenderá hasta el primer trimestre de 2027. Aseguraron, además, que no se alcanzará ningún acuerdo respecto a la mina hasta que haya concluido en su totalidad esta etapa de consulta ciudadana.

“No se tomará ninguna, absolutamente ninguna decisión sin haber agotado el proceso completo de consulta de participación ciudadana”, recalcó Chapman.

A juicio del titular de Economía y Finanzas, “Spektrum reúne experiencia de trabajo” con gobiernos, empresas y comunidades con distintas posiciones. “Esa combinación es importante para facilitar el diálogo y abordar los asuntos técnicos, sociales y ambientales que surjan durante esta consulta de participación ciudadana”, afirmó.

Por su parte, el ministro de Ambiente aseguró que la consultora garantizará un proceso amplio, transparente y objetivo, en el que se escucharán todas las posturas y reclamos. Sin embargo, “algunas propuestas serán aceptadas y otras no”, puntualizó Navarro.

Todo el proceso se rige bajo los lineamientos del Acuerdo de Escazú, tratado del cual Panamá es signatario desde septiembre de 2018 y que constituye el principal instrumento sobre derechos humanos y justicia ambiental en América Latina y el Caribe.

El perfil y la contratación de Spektrum Development

Spektrum se suma a otras dos firmas internacionales ya contratadas por el Estado para atender el tema de la mina Cobre Panamá: mientras dos se centran en el respaldo técnico y jurídico, esta tercera asumirá de manera exclusiva el componente de diálogo social.

De acuerdo con la Comisión, la consultora no tiene vínculo alguno con la empresa minera y fue contratada a través de Hughes Hubbard & Reed LLP, el bufete que representa a Panamá en los arbitrajes internacionales, bajo un contrato refrendado por la Contraloría General de la República.

El equipo estará liderado por su fundadora y presidenta ejecutiva, Katherine Teh, quien cuenta con 30 años de trayectoria en conflictos socioambientales y mineros en países como Chile, Perú y Australia.

Durante el conversatorio, Teh expuso la experiencia global de la firma, que ha liderado más de 100 procesos de participación con empresas, gobiernos y comunidades en cinco continentes. Entre los proyectos asesorados destacó el proyecto Gorgon, una planta de gas natural licuado de Chevron en Isla Barrow, en Australia, con una inversión de $60,000 millones, “aprobados sin campañas en contra”, aseguró.

De acuerdo con su perfil corporativo, Spektrum se presenta como la primera empresa del mundo diseñada específicamente para reducir los riesgos en las cadenas de valor de minerales críticos a través de la legitimidad, abordándola como infraestructura de desarrollo para lograr que las aprobaciones, la inversión y el procesamiento avancen de forma conjunta y más ágil.

Su propósito surge de la experiencia de sus fundadores en ejecución de proyectos, mercados de capitales, gobernanza, licencia social, relacionamiento con pueblos indígenas y evaluación ambiental, bajo la premisa de que los proyectos de minería, energía e infraestructura a gran escala tienen éxito cuando las decisiones se toman en conjunto, de manera temprana y transparente.

Teh señaló que la metodología de Spektrum se basa en escuchar a todos los actores con información clara antes de tomar decisiones. “Nuestra intención es diseñar el mejor proceso. Tenemos un borrador del proceso que vamos a utilizar, pero vamos a ver cuál va a ser la mejor, el mejor mecanismo para hacer esta implementación. Y estamos planificando reuniones formales y también vamos a tener reuniones informales; vamos a tener personas trabajando en las comunidades que van a estar escuchando y van a estar interactuando”, comentó la experta, quien prevé reuniones formales, hasta febrero de 2027.

Las etapas del proceso

La hoja de ruta oficial establece tres etapas inmediatas antes de que el Ejecutivo tome una decisión definitiva sobre el futuro de la mina. En los próximos días se habilitará una plataforma digital, elaborada por la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG) para inscripciones, envío de aportes y lectura de documentos en español sencillo. Posteriormente, en diciembre de 2026, se realizará un taller multisectorial para definir los temas y opciones que entrarán en discusión.

La tercera fase comenzará en enero de 2027 con el inicio de las sesiones presenciales a nivel nacional y en las comunidades aledañas al proyecto en Donoso, incluyendo espacios en idioma ngäbere para los pueblos indígenas, conforme a la Constitución y la Ley 37 de 2016.

Al cierre de este recorrido, Spektrum divulgará sus informes finales de manera simultánea al Gobierno y a la ciudadanía, paso previo al veredicto oficial sobre la actividad minera en el país.

En esta labor, Teh contará con el respaldo de la economista Mariana Carmona, vocera del proceso en Panamá, y del líder indígena australiano Mick Gooda, encargado de dirigir el enlace con las cuatro comunidades indígenas cercanas al proyecto junto a facilitadores locales.