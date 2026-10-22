Gobierno canaliza a través de la banca privada préstamos de fideicomiso para rescatar mipymes

El Gobierno Nacional puso en marcha un mecanismo financiero de alivio (fideicomiso) por $310 millones enfocado en la recuperación inmediata de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) del país y a los negocios afectados por el terremoto del 9 de octubre.

Para garantizar que la ayuda fluya de forma rápida y sin trabas burocráticas, los recursos serán canalizados de manera directa a través de la red de la banca privada, financieras y cooperativas del país, según explicó el Gobierno Nacional en conferencia de prensa.

La estrategia se fundamenta en la aprobación de los decretos de Gabinete 36-24 y 37-24, los cuales constituyeron dos fideicomisos nutridos con fondos de un contrato de préstamo suscrito entre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), bajo la ejecución técnica del Banco Nacional de Panamá (Banconal).

El programa de auxilio financiero opera bajo dos brazos complementarios diseñados para respaldar al tejido productivo. El primero es el Programa Global de Crédito para la Reactivación Económica Sostenible, dotado con $160 millones, de los cuales $100 millones cuentan con disponibilidad inmediata para el otorgamiento de subpréstamos destinados a capital de trabajo, pago de planillas, cancelación a proveedores, reparación de infraestructura dañada y reposición de inventario o maquinaria.

El segundo pilar es el Fondo de Garantías de Panamá, que dispone de $150 millones y funciona como un aval del Estado ante el sistema financiero, cubriendo hasta el 50% de la garantía exigida a las mipymes que solicitan financiamiento y no cuentan con colateral suficiente.

Al utilizar la banca comercial como intermediario, el Ejecutivo busca que los empresarios tramiten las solicitudes en las sucursales con las que operan habitualmente. El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, aseguró que “este modelo no genera endeudamiento adicional para el país, ya que utiliza fondos previamente negociados con el BID”.

Chapman afirmó que los pequeños empresarios acuden a bancos, incluidos los privados, financieras y cooperativas que participen en el programa, donde las entidades evaluarán cada solicitud según los requisitos de elegibilidad de crédito.

De esta forma, los recursos llegan por “canales expeditos” y “rápidos” que las empresas ya conocen y que tienen presencia en todas las comunidades afectadas o muy cerca de ellas.

El titular del MEF agregó que “el financiamiento abarca a todos los sectores productivos golpeados, desde el comercio, turismo e industria, hasta el sector agropecuario, con la meta de proteger los puestos de trabajo existentes y propiciar la creación de nuevo empleo”.

El gerente general del Banco Nacional Javier Carrizo detalló que los recursos del Fondo de Garantías se distribuyen a través de Banconal a través de una red de 19 instituciones financieras intermediarias.

Entre ellas figuran 13 entidades bancarias como: Banco General, Caja de Ahorros, Metrobank, Davivienda, Banesco, Credicorp Bank, Banco Aliado, Towerbank, Unibank, Lafise, Canalbank, Banco Delta y el propio Banco Nacional de Panamá.

La lista la completan las financieras Credit, Mi Éxito, Microserfin y Natá, además de las cooperativas CACSA y ECASESO. A la fecha, más de 1,000 colaboradores de estas instituciones han sido capacitados en la operatividad del programa, que ya registra un tramo inicial de $4 millones en cupos asignados, señaló.

Carrizo explicó la cobertura del instrumento e indicó que se cubre hasta $300 mil de garantía para préstamos máximos de $600 mil hasta 12 años de plazo.

No obstante, Carrizo precisó que cada institución tiene sus propias condiciones y políticas de crédito, pero enfatizó que se ha pedido a los participantes que “en estos momentos críticos se utilicen las tasas más bajas posibles para que el crédito sea accesible y conveniente para las empresas golpeadas”.

El gerente del BNP resaltó, además, que el monto inicial del Fondo de Garantías podrá “duplicarse o triplicarse” a través del BID, según la demanda que presente el sector comercial.

Desde la perspectiva del multilateralismo, la representante del Grupo BID en Panamá, Gloria Lugo, sostuvo que la disminución del riesgo colateral para los bancos es el “factor decisivo” para mantener abiertas las persianas de los negocios en los territorios impactados.

Lugo enfatizó que “la prioridad debe ser mantener a las pequeñas empresas a flote, [pues] la comunidad se recuperará en la medida en que la tienda, el taller o el pequeño restaurante vuelva a operar y genere ingresos”.

Agregó que contar con los recursos del fondo de garantía significa que la empresa tendrá “menor necesidad de colateral para acceder al crédito y que la entidad financiera asumirá un menor riesgo al otorgarlo”.

Por su parte, el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), ente encargado de regular, impulsar y formalizar a estos sectores, adelantó que ya coordinó el levantamiento del censo de afectaciones en terreno.

El ministro Julio Moltó indicó que, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el sistema de geolocalización satelital Copernicus de la Unión Europea, se mantiene un inventario en tiempo real de los comercios dañados para coordinar la asistencia.

Moltó puntualizó que “a través de las entidades bancarias participantes se pondrán los recursos a disposición con las mejores tasas posibles, de modo que las reparaciones y remediaciones de las empresas afectadas puedan ejecutarse con la mayor rapidez permitida por la situación”.