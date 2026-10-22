La inversión del régimen SEM se expande 27% en Panamá y apunta al capital europeo tras salida de la lista de la UE

La exclusión de Panamá de la lista negra de la Unión Europea (UE) es vista por el sector corporativo y gubernamental como un posible catalizador para reactivar el interés de los grandes grupos económicos internacionales. Tanto el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) como la Cámara de Sedes de Empresas Multinacionales (Casem) estiman que la salida de esta lista podría acelerar la atracción de nuevas inversiones, lo que abre un escenario favorable para que el capital europeo reevalúe a Panamá como destino estratégico de inversión bajo el régimen SEM. Durante la presentación de los resultados sobre el impacto económico del sector, Tony Roldán, presidente de Casem, destacó que las más de 200 multinacionales operantes ya exportan más de $2,500 millones en servicios desde Panamá. “Las exportaciones de servicios que se hacen desde Panamá hacia el exterior es de más de $2,500 millones. Somos los principales exportadores de servicios del país”, dijo. Para dimensionar la magnitud de estas operaciones y su efecto multiplicador en la economía local, el presidente de Casem detalló: “Estamos hablando de que las más de 200 empresas que están operando hoy en día generan más de 11,500 empleos directos y muchos miles más de empleos indirectos. Hay cifras que lo demuestran: más de $800 millones solamente en la planilla de las empresas, con un gasto operativo superior a los $1,600 millones al año en 2025”.

Salida de la lista y la atracción de capital europeo

Tanto desde el sector privado como desde la Dirección General de SEM del MICI, la alineación con los estándares globales se traduce directamente en intenciones de inversión tangible. Roldán remarcó que las corporaciones de origen europeo o con sedes operativas en ese continente ya están reevaluando a Panamá como su plataforma de expansión regional. “Especialmente las corporaciones europeas o aquellas con sedes operativas en ese continente van a reevaluar su llegada a Panamá y a considerarlo un destino clave de inversión. Ya lo estamos viendo: hay empresas que se están acercando a consultar cómo acceder a los beneficios del régimen e invertir en el país”, afirmó Roldán. Por su parte, Jeannette Díaz-Granados, directora general de SEM en el MICI, sostuvo que el balance de atracción supera las proyecciones planteadas. “A la fecha ya cumplimos la meta del año pasado y hemos superado en $20 millones la inversión proyectada de estas empresas”, señaló. Y, añadió que: “efectivamente, el tema de salir de las listas impacta directamente. Empresas multinacionales buscan jurisdicciones que están bajo los estándares de la OCDE y esta buena noticia ha provocado un incremento de interés por el país” “El tema de salir de las listas impacta directamente. Las multinacionales buscan jurisdicciones que se mantengan bajo los estándares de la OCDE y esta noticia ha provocado un incremento de interés (de las empresas europeas) por el país”, enfatizó Díaz-Granados, quien anticipa un crecimiento del 10% interanual en nuevas licencias. Respecto al régimen de incentivos fiscales y migratorios amparados en la Ley 41, Díaz-Granados subrayó la retribución al fisco y a la economía real. “Lo que queremos comprobar con estas cifras es que esos beneficios que nosotros aportamos como Gobierno realmente se duplican y son devueltos anualmente a través de un impacto directo a la economía local”.

Crecimiento de la inversión y encadenamiento local

El dinamismo financiero del sector SEM se refleja en el comportamiento interanual del período 2025 frente a 2024: el volumen de exportación de servicios creció cerca de un 15%, mientras que las inversiones orientadas a la ampliación de operaciones corporativas repuntaron un 20%, inyectando más de $20 millones adicionales. “El crecimiento de estas inversiones demuestra que las empresas siguen apostando por Panamá, por ampliar sus operaciones y por incrementar los servicios que se brindan desde acá”, puntualizó Roldán. Asimismo, más del 70% del gasto operativo del sector se canaliza hacia proveedores nacionales, generando una derrama económica que impacta actividades como seguros, hotelería, aviación, transporte y servicios profesionales. En el sector de bienes raíces comerciales, las corporaciones ocupan más de 13 kilómetros cuadrados de espacios de oficina.

El freno del talento y la urgencia de capacitación

Pese a las perspectivas positivas de inversión, el sector privado advierte sobre un obstáculo estructural que limita la velocidad de absorción de mano de obra local: la escasez de talento calificado. Actualmente, de los 11,500 empleos directos generados por el régimen SEM, solo el 50% es ocupado por profesionales panameños. “Lo que queremos es trabajar en una de las limitantes por las cuales el crecimiento se ha estancado: el talento. Estamos enfocando esfuerzos para desarrollar más talento panameño que permita la sostenibilidad y el acceso a las empresas que planean crecer. Competimos con otros países como Costa Rica que tienen mejores condiciones en términos de educación”, advirtió Roldán. Frente a este reto, Casem promueve la iniciativa Academia SEM, orientada al desarrollo de destrezas digitales, colaboración y liderazgo, sumada a programas de formación acelerada en idioma inglés. “Necesitamos talento que tenga un dominio mínimo de B2 en inglés, que es un nivel alto, pero es el idioma con que se opera en las empresas. Necesitamos profesionales con habilidades digitales para resolver problemas mediante tecnología e innovación. Las demandas son altas, pero es una oportunidad para que los jóvenes sepan que no tienen que irse a buscar oportunidades a ningún otro lugar; en Panamá pueden desarrollarse profesionalmente con éxito”, argumentó Roldán.

El régimen EMA como siguiente frontera