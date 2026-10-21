Embajador Kevin Cabrera respalda trabajo de contralor Anel Flores

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera, participó este miércoles 21 de octubre en un encuentro con miembros del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp) al que también asistió en contralor de la República, Anel Flores.

“Nosotros trabajamos muy de cerca con el presidente Mulino, con todos los ministerios y también con el contralor”, manifestó Cabrera al finalizar el evento. “Pensamos que todos tienen una parte la cual tienen que aportar dentro del Gobierno. Y pienso que él está haciendo muy buen trabajo haciendo las diferentes evaluaciones y fiscalizando”, añadió.

Por su parte, Flores no dio declaraciones sobre que temas en concreto habrían discutido.

Cabrera también resaltó que se está trabajando en atraer más empresas estadounidenses para que liciten en proyecto en Panamá.

“Nuestro trabajo y lo estamos haciendo, es que nuestro agregado comercial y las personas dentro de nuestra embajada estén buscando cuando existan todas estas licitaciones, busquen las compañías americanas, y las traigan, las traigan para que liciten en Panamá. Nosotros lo recomendamos y pensamos que es un buen lugar para licitar, porque se ve la certeza de la ley bajo este gobierno y también es un lugar donde se usa el dólar, así que para una compañía estadounidense es bastante fácil hacer inversiones acá”, apuntó Cabrera.

El embajador estadounidense destacó también las colaboraciones que se mantienen con Panamá, como 6 millones de dólares como ayuda luego del terremoto, detallando que 1 millón de dólares serían destinados a la empresa estadounidense Miyamoto International para hacer evaluaciones a las residencias afectadas.

También compartió que se está en conversaciones con 10 universidades estadounidenses que evalúan la posibilidad de abrir sedes en Panamá. Entre ella mencionó FYU, Duke y Penn State.

Un sector sobre el que llamó la atención fue el de centros de datos para inteligencia artificial, los cuáles han despertado polémica en Estados Unidos y protestas de varias comunidades.

Cabrera señaló que América Latina parece estar más abierta a la idea y que si se regula apropiadamente puede traer muchos beneficios sin perjudicar a las comunidades.

“Hemos hablado con muchos que quieren ser data center. En Estados Unidos es algo lo cual está enfrentando el presidente Trump, han creado un morbo de que los data center quizás vaya a afectar negativamente a las comunidades”, declaró Cabrera. “Creo que en Latinoamérica ustedes quizás han abierto los ojos un poco más a que no están creyendo algunas de las cosas que dicen que no son la verdad si se regulan para que no le suba el costo de la vida a las personas o la electricidad, cosas de ese tipo. Hemos estado hablando con compañías las cuales están pensando hacer eso y creo que crea una oportunidad para Panamá como un lugar de seguro de hacer inversión”, señaló.

Otro tema en el que hizo hincapié fue en la necesidad de fortalecer la enseñanza del idioma inglés para acceder a más plazas de empleo.

“Hablando con todas las personas que hemos hablado, tanto en el sector público como con el sector privado, todos piden lo mismo, más capacitaciones en inglés. Y estamos ayudando, estamos ayudando con la oficina Regional de Aprendizaje de Inglés”, detalló el diplomático.