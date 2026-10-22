Panamá será la sede del Global Bioeconomy Summit 2028

Panamá fue seleccionada como la sede del Global Bioeconomy Summit (GBS) en 2028, lo que convertirá al país en el primer anfitrión de América Latina y el Caribe (ALC) de este encuentro internacional, informaron fuentes oficiales.

La cumbre funciona como una plataforma regional orientada a conectar biodiversidad, ciencia, innovación, empresas y territorios con gobiernos, centros de investigación, banca de desarrollo, inversionistas y redes globales.

El anuncio formal se realizó durante el cierre de la edición 2026 del evento, que concluyó en Dublín, Irlanda. La candidatura de Panamá es liderada por el Gobierno Nacional a través de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), en coordinación con el Consejo Asesor Internacional sobre Bioeconomía Global (IACGB, por sus siglas en inglés). La iniciativa cuenta con el respaldo del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y la Red Latinoamericana de Bioeconomía.

“Durante siglos, Panamá ha conectado océanos, continentes y pueblos. En 2028 queremos que también conecte a la comunidad global de la bioeconomía, pero esta no será solamente una cumbre en Panamá; queremos que sea una plataforma de toda ALC para mostrar al mundo nuestra biodiversidad, ciencia, innovación, empresas y soluciones, y para construir nuevas alianzas de conocimiento, inversión y desarrollo sostenible”, afirmó Eduardo Ortega Barría, secretario nacional de la Senacyt.

El GBS constituye uno de los principales espacios globales de diálogo sobre el sector. Desde su primera edición en Berlín (2015), convoca a formuladores de políticas públicas, científicos, empresarios, inversionistas, organismos internacionales y sociedad civil. Además de la capital alemana, las ciudades de Nairobi (Kenia) y Dublín han sido sedes del foro.

Con vistas a 2028, se proyecta que gobiernos, universidades, centros de investigación, empresas y comunidades de los distintos países de ALC expongan sus políticas, capacidades científicas, emprendimientos y soluciones en bioeconomía.

Al respecto, Sandra Sharry, directora del Sistema Nacional de Investigación (SNI AIP) de Panamá, sostuvo: “Queremos que el GBS 2028 sea un proceso abierto a toda la región. Panamá puede ofrecer el punto de encuentro, pero el verdadero valor estará en reunir las capacidades, experiencias y soluciones de ALC y conectarlas con socios científicos, financieros, empresariales y de cooperación de todo el mundo”.

Potencial biológico y articular regional

La llegada de la cumbre a la región busca articular la agenda latinoamericana con la comunidad internacional. América Latina y el Caribe concentra aproximadamente el 50 % de la diversidad biológica del planeta y el 23 % de los bosques mundiales, sumado a un sector agrícola de escala global, capacidades científicas en expansión y saberes locales.

“Tenemos dos años para trabajar como región, conectar las agendas de nuestros países, fortalecer redes y capacidades, movilizar ciencia, innovación e inversión y construir nuevas alianzas y proyectos”, puntualizó Hugo Chavarría, especialista del IICA y secretario ejecutivo de la Red Latinoamericana de Bioeconomía.

Chavarría añadió que el foro permitirá vincular de forma directa a la región con actores clave del sector privado, académico e institucional: “El verdadero legado será llegar a 2028 como una región más articulada, con más alianzas, más proyectos y una voz mucho más fuerte en la bioeconomía global”.

Incidencia en la agenda global

En la edición de Dublín, la representación regional participó en tres procesos de la agenda multilateral: la formulación de la Visión Global de Bioeconomía 2040 (impulsada por el IACGB), la revisión del capítulo regional del Informe sobre Políticas de Bioeconomía Global 2026 y el lanzamiento de la Alianza Global para la Bioeconomía.

De acuerdo con el Informe sobre Políticas de Bioeconomía Global 2026, desde 2024 el centro de gravedad de la disciplina en el continente americano se ha desplazado hacia América Latina, impulsado por políticas públicas orientadas a la ejecución, el financiamiento y el desarrollo de capacidades. El documento documenta experiencias y hojas de ruta institucionales de Brasil, Uruguay, Ecuador, Perú, Costa Rica, Colombia, Argentina, México y Panamá.