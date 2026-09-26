Reino Unido pone la mira en Darién: economía, ambiente y seguridad marcan su agenda

La reactivación de las comunidades afectadas por la disminución del tránsito migratorio, la conservación de los recursos naturales y el combate contra las estructuras criminales forman parte de las áreas en las que el Reino Unido busca fortalecer su cooperación en la provincia de Darién. El embajador británico en Panamá, Greg Houston, visitó la región como parte de una gira de trabajo destinada a conocer sus condiciones sociales, económicas y ambientales, además de identificar posibles proyectos que puedan desarrollarse junto con las autoridades locales. Durante su recorrido, el diplomático sostuvo una reunión con la alcaldesa del distrito de Pinogana, Nadine González, con quien conversó sobre las principales necesidades de las comunidades y las oportunidades de colaboración internacional. Houston explicó que la representación diplomática mantiene su atención sobre tres ejes prioritarios en Panamá, con especial interés en Darién: el crecimiento económico, la protección del medio ambiente y la lucha contra el crimen organizado. El embajador indicó que la visita permitió acercarse directamente a la realidad de la provincia y evaluar cómo el Reino Unido podría contribuir a su desarrollo mediante acciones coordinadas con los gobiernos municipales.

Comunidades buscan nuevas fuentes de ingreso

La alcaldesa Nadine González destacó la importancia de impulsar iniciativas económicas en las poblaciones que experimentaron una reducción en su actividad comercial tras la caída del movimiento migratorio por la provincia. Durante los años de mayor tránsito irregular, diferentes comunidades desarrollaron actividades relacionadas con la movilización y atención de los viajeros. La disminución del flujo dejó a numerosos residentes sin algunas de las fuentes de ingreso que se habían generado alrededor de ese fenómeno. Ante ese escenario, las autoridades locales buscan fomentar alternativas económicas sostenibles, fortalecer los emprendimientos comunitarios y aprovechar el potencial turístico y cultural del distrito. González consideró que la cooperación ofrecida por la representación británica podría beneficiar especialmente a las comunidades más vulnerables, mediante proyectos promovidos conjuntamente con los municipios. La alcaldesa señaló que el embajador expresó interés en desarrollar varias iniciativas con los gobiernos locales, aunque todavía no se han precisado públicamente sus características, inversión o fechas de ejecución.

Infraestructura para impulsar el desarrollo

Durante el encuentro también fueron abordadas diferentes obras consideradas estratégicas para mejorar la conectividad y los servicios públicos en Darién. Entre los proyectos mencionados se encuentran la rehabilitación de la carretera que comunica Pacora con Yaviza, el nuevo hospital de Metetí y la construcción de puentes sobre el río Chucunaque. De acuerdo con González, estas intervenciones podrían generar un impacto significativo en el desarrollo de la provincia, al facilitar la movilidad de sus habitantes, mejorar el acceso a los servicios sanitarios y fortalecer el intercambio comercial entre las comunidades. La conectividad terrestre y fluvial constituye uno de los factores determinantes para el crecimiento de una región caracterizada por comunidades dispersas y dificultades de acceso. Por ello, las autoridades consideran que la ejecución de proyectos de infraestructura debe estar acompañada de programas sociales, económicos y ambientales.

Turismo y cultura en El Real de Santa María

Como parte de su agenda, el embajador Greg Houston se trasladó a la comunidad de El Real de Santa María, en el distrito de Pinogana. Durante la visita, el diplomático conoció parte de la gastronomía local y la oferta cultural y turística de la comunidad, elementos que podrían convertirse en motores para la generación de ingresos y la promoción de Darién como destino. El acercamiento también permitió mostrar el potencial de las comunidades para desarrollar proyectos de turismo sostenible que combinen la protección ambiental con nuevas oportunidades económicas. La gira concluyó con el compromiso de continuar las conversaciones entre la Embajada del Reino Unido y las autoridades municipales para determinar qué iniciativas pueden desarrollarse en beneficio de la población darienita.

¿Qué proyectos busca impulsar el Reino Unido en Darién?