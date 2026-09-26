Panamá tendrá una tarde y noche lluviosa este sábado 26 de septiembre

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) pronostica lluvias y tormentas de moderadas a muy fuertes durante la tarde y noche de este sábado 26 de septiembre, principalmente en zonas montañosas del país.
En la vertiente del Caribe, se esperan aguaceros con actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento en Guna Yala, Colón y otras áreas montañosas. Durante la noche, las lluvias y tormentas podrían persistir desde el sector oeste de Colón hasta Bocas del Toro.
El IMHPA advierte sobre la posibilidad de crecidas repentinas y desbordamientos de ríos y quebradas, deslizamientos e inundaciones, especialmente en zonas montañosas y durante horas nocturnas.
En el Pacífico, las lluvias y tormentas dispersas se extenderán durante la tarde y noche desde Coclé hasta Chiriquí, con mayor incidencia en zonas montañosas y la Cordillera Central. También se prevén actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento.
En el resto de la vertiente del Pacífico podrían registrarse lluvias y aguaceros aislados o dispersos de variada intensidad durante la tarde.
Las temperaturas máximas estarán entre 29 °C y 32 °C, mientras que en la Cordillera Central oscilarán entre 18 °C y 24 °C.
El IMHPA recomienda mantener precaución ante las condiciones meteorológicas, especialmente en áreas propensas a inundaciones, deslizamientos y crecidas de ríos y quebradas. Además, se prevén índices de radiación UV-B de moderados a altos sobre el territorio nacional.
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