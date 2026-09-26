Venezuela reporta 29 excarcelaciones, según organización de derechos humanos

La organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) informó que durante la noche del pasado viernes 25 de septiembre se registraron excarcelaciones en distintos centros de detención de Venezuela, de las cuales ha podido verificar directamente 29 liberaciones.

Según informó este sábado el medio venezolano El Diario, JEP mantiene equipos desplegados para verificar los casos y actualizar sus registros a medida que obtiene nueva información.

La organización precisó que 17 de las personas excarceladas no figuraban previamente en su registro de presos políticos, debido a los criterios técnicos e institucionales que utiliza para determinar qué casos son incorporados a esa clasificación.

JEP explicó que la inclusión o exclusión de una persona de ese registro depende, entre otros elementos, de los tipos penales o cargos que se le atribuyen. La ONG señaló que esto no resta importancia a la situación de quienes fueron liberados ni al seguimiento que realiza de sus procesos.

Según El Diario, por su parte, el vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, también informó que la organización se encontraba verificando caso por caso las excarcelaciones reportadas desde la madrugada del viernes antes de emitir un balance completo.

Entre las liberaciones inicialmente confirmadas por Foro Penal se encuentra la de Frank Cabañas, quien permanecía recluido en El Rodeo IV, en el estado Miranda, y estaba vinculado al caso del fallecido expiloto y funcionario policial Óscar Pérez.

También fue reportada la excarcelación de Miguel Castillo Cedeño, detenido en Ramo Verde desde junio de 2019, según la información citada por El Diario.

Otras organizaciones reportaron las liberaciones de Justo Daza, Cosme Alcalá, Juan Fred Acosta, Juan Torres y Leonardo Chirinos, vinculados al caso conocido como Operación Gedeón.

Hasta finales de agosto, Foro Penal contabilizaba 328 presos políticos en Venezuela y había registrado 1.066 liberaciones o excarcelaciones durante 2026.

JEP, por su parte, registraba 452 personas detenidas por razones políticas al 15 de septiembre, después de contabilizar 95 excarcelaciones entre el 14 de agosto y esa fecha.