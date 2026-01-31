Estados Unidos anuncia excarcelación total de sus ciudadanos presos en Venezuela, revela ‘El Mundo’

La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que “todos” los estadounidenses que estaban detenidos en Venezuela han sido liberados.

Así lo reveló la embajada estadounidense en Venezuela en un comunicado difundido tras un proceso de excarcelaciones acordado con Delcy Rodríguez, informó el diario El Mundo.

Según el comunicado de la Embajada de Estados Unidos, “nos complace confirmar la liberación, por parte de las autoridades interinas, de todos los ciudadanos estadounidenses conocidos que estaban detenidos en Venezuela”, aunque no se precisó el número de personas excarceladas.

El anuncio se produce en el marco de una ola de excarcelaciones iniciada tras la captura la madrugada de este 3 de enero de 2026 de Nicolás Maduro y Cilia Flores, un movimiento que ha marcado un punto de inflexión en la política venezolana.

Además, este 8 de enero, el régimen de Delcy Rodríguez había anunciado un proceso de excarcelaciones de un “número importante” de presos por razones políticas, aunque familiares de los detenidos y organizaciones de derechos humanos han señalado que las liberaciones ocurren de manera lenta y con restricciones.

El régimen afirma haber excarcelado desde antes de diciembre a más de 800 personas, y ha solicitado al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que verifique esa lista.

Por su parte, la organización Foro Penal ha confirmado la excarcelación de al menos 302 personas tras el proceso anunciado luego de la captura de Maduro, en medio de una operación estadounidense que incluyó bombardeos en Caracas y otras ciudades.

Posteriormente, a ese comunicado Rodríguez informó sobre una amnistía y el cierre del centro de torturas El Helicoide, ubicado en la ciudad de Caracas.Los defensores de los derechos humanos celebraron este anuncio, pero dijeron que estarán fiscalizando el proceso de excarcelación de los presos políticos y que no incluya liberaciones de reos comunes.