Édgar Ramírez presenta una película que revive uno de los años más oscuros de Venezuela

Según explica el propio actor en un video de presentación, la historia se desarrolla en Caracas tras más de una década de deterioro bajo la revolución chavista, cuando millones de estudiantes y ciudadanos salieron a las calles a protestar ante la escasez de servicios básicos. En ese momento, el país enfrentaba la falta de electricidad, alimentos y medicinas.

El reconocido actor venezolano Édgar Ramírez presentó el tráiler de la película Aún es de noche en Caracas , una producción que retrata la violencia, la represión y la crisis social que marcaron a Venezuela en el año 2017.

Ramírez señala que, para intentar opacar las manifestaciones, el régimen desplegó a colectivos paramilitares y a las fuerzas armadas, mientras grupos vinculados al poder se apropiaban de tierras, viviendas y negocios.“

A empujones y a punta de pistolas sacaban a la gente de sus hogares y los dejaban sin nada”, relató el actor, quien asegura que existen cientos de testimonios de personas que lo perdieron todo.

El tráiler narra la historia de Adelaida, una joven que vivía con su madre y que, tras su fallecimiento, regresa a su hogar para encontrarlo ocupado por otra persona. Esta le asegura que la vivienda pertenece a la revolución, dejándola sin sus pertenencias, su teléfono celular y su cédula de identidad.

Ante esta situación, Adelaida emprende un difícil camino fuera del país, enfrentándose a graves problemas sociales y económicos, en una historia que refleja la realidad de miles de venezolanos forzados a emigrar.

La película Aún es de noche en Caracas llegará a los cines el próximo 5 de febrero.