Édgar Ramírez presenta una película que revive uno de los años más oscuros de Venezuela

El reconocido actor venezolano Édgar Ramírez presentó el tráiler de la película <i><b>Aún es de noche en Caracas</b></i>, una producción que retrata la violencia, la represión y la crisis social que marcaron a Venezuela en el año 2017.Según explica el propio actor en un video de presentación, la historia se desarrolla en Caracas tras más de una década de deterioro bajo la revolución chavista, cuando millones de estudiantes y ciudadanos salieron a las calles a protestar ante la escasez de servicios básicos. En ese momento, el país enfrentaba la falta de electricidad, alimentos y medicinas.