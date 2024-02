‘Érase una vez Panamá’, una parodia sobre la situación sociopolítica del país

Cuando Elmis Castillo era niño transformaba la melancolía en arte, sin saberlo. Su mamá se mudó a ciudad de Panamá buscando un empleo que le permitiera darle mejor calidad de vida. Él se quedó en Chiriquí con su abuela y cuando extrañaba a su progenitora creaba historias en su mente. También jugaba con los animales e inventaba que era maestro de karate, entre otras cosas. Dice que esos fueron sus primeros pasos como actor. El actor, comediante y cineasta conversa con La Estrella de Panamá a propósito de su más reciente película Érase una vez Panamá. La producción será estrenada el 21 de marzo en todos los cines del país. El pasado jueves realizó el lanzamiento del tráiler que rápidamente se viralizó en las redes sociales. Es un filme panameño, creado con poco presupuesto. En el primer avance se observa que la historia se desarrolla en dos tiempos. Abre el debate sobre la situación política y social del país, desde la comedia, muestra la realidad de hechos que han ocurrido desde la década de 1980 y de acontecimientos actuales. “Ya he trabajado en este tipo de proyectos antes, pero esta película era un poco más complicada porque, en otras películas, parodié sucesos que habían ocurrido y amarraban una historia sencilla. Aquí la crítica no va directamente solo a los políticos que han hecho cosas; esta vez los puse como indígenas, como caciques, porque no es exactamente la parodia de sus sucesos, sino que estoy tratando de hacer una crítica directa al sistema de salud, a cómo de repente estos políticos ven a las personas como si tuvieran menores capacidades. También hay una crítica fuerte al tema del agua que vivimos en Panamá”, comparte Castillo. Añade que “la historia está contada en dos tiempos: en el pasado, en el año 1989 y en el presente, porque consideraba que se podía rescatar cosas que ocurrieron en el pasado y que siguen ocurriendo. Aparte de eso, en el tráiler no se ve, pues sí da risa, pero la película tiene momentos muy dramáticos porque hablamos de desapariciones de mujeres y niñas, o sea, son cosas bien fuertes que quise rescatar”. El cineasta considera a la película como “bastante ambiciosa”. Asegura que “hemos estado, como sociedad, de cierta forma, volviéndonos más fríos por el avance que tiene el país, pero eso no quiere decir que la niña que se perdió en Alanje, en Chiriquí, haya aparecido”. Revela que incluyó el tema de las desapariciones porque un día estaba con unas amistades y vio la noticia de la niña en televisión. Se dio cuenta de que las personas seguían en lo suyo, “todo el mundo ignoraba la televisión. Cuando empezó el juego, ahí todo el mundo prestó atención y dije ‘estamos totalmente al revés’. Esta sociedad está siendo tan fría... Hay temas preocupantes como esos y que siguen pasando a diario y nadie los mira. Una de las formas de resolver algunos de esos temas es no votando por las personas que no los han resuelto. Por ejemplo, esa es una de las críticas de la película”. Es una comedia, “pero una comedia con sentido”, dice el actor. “Sí hay algo de intención, de llegarle al público joven y darles un mensaje de que piensen bien por quién votarán. Sin embargo, quisiera que los jóvenes vean que se puede hacer un proyecto tan grande como una película sin presupuesto”. Castillo piensa que los jóvenes tienen que prestarle atención al tema político, pero él pretende llevar un mensaje sobre la realidad que hay tras las redes sociales. “Hacer una película es durísimo, me ha costado muchísimos meses, son más de 12 horas al día trabajando. Trabajo de noche, de día, después de la una de la mañana, me levanto súper temprano a trabajar y lo que quisiera es que ellos vean que no es el sueño que ven en redes sociales de la alfombra roja, esa es la parte divertida; es el desgaste físico, mental y psicológico, y el aguante que hay que tener para poder culminar un proyecto”. Asegura que se ha dado cuenta de que, a pesar de ser comediante, cuando habla de temas profundos, la gente conecta con él. “He hecho videos que la repercusión ha sido de más de ocho millones de vistas en mis redes sociales”.

‘La película más barata hecha en Panamá’

‘Érase una vez Panamá’ se comenzó a escribir en noviembre de 2022. “Me tomó como siete meses escribirla bien porque tuve varios procesos de guion. Después de ahí tuve recoger algo de presupuesto, aunque no fue mucho, algunas marcas se unieron, pero más que nada con intercambios; al final se logró. Posiblemente sea una de las películas más baratas que se ha hecho en Panamá”. El cineasta cuenta que escribió, dirigió y actuó el proyecto. “Teníamos un crew bastante pequeño. Dirigí porque no tenía para pagar director. Me hubiese gustado tener a alguien en dirección, te lo confieso, y no tuve, ahí sí se me complicó bastante el proyecto. La productora me ayudó a hacer el plan de rodaje, el chico de vestuario me ayudaba con el tema de casting. Todo el mundo tenía dos y tres puestos”. El filme se desarrolla en dos tiempos ¿cómo hizo el director para lograrlo con poco presupuesto? Con creatividad. “Hacer películas del pasado es muy caro. Lo que hice fue enfocarme en los ‘macho ‘e montes’ que tenían un uniforme muy sencillo: suéter negro y sombrero. El pasado lo llevé más a la selva, a locaciones que encontré en el interior”. “Estuve grabando por el Volcán Barú, en Chorcha, en las Cuevas de Bayano para darle un nivel a la producción. Son cosas que no son caras, pero llevan esfuerzo porque hay que ir a grabarlas. Ahí fue que dije: ‘Esto es lo que voy a hacer para que se vea caro’ y, en efecto, fue lo que se logró. La maravilla de lo que me dio Panamá es que hay una selva por todos lados espectacular, bonita, entonces grababa para un lado y ya ese era un pedazo de la historia, lo hacía para otro y tenía otro pedazo”, confiesa.

Ermisendo, el interiorano que llama a ‘Nito’

Durante su crecimiento profesional surgió la creación de un personaje, ‘Ermisendo’, tal como su creador, nació en el interior de país es soñador y siempre busca levantar la voz ante las situaciones que ocurren en el país. Ha estado en varias películas y está presente, con más frecuencia en las redes sociales con llamadas al presidente caracterizadas por la forma en que lo saluda: ‘Aló Nito’, le dice antes de hacer la denuncia que amerite. “Vengo del interior del país y hacer cine en una provincia como la mía, cuando yo estaba chiquito, era una idea ilógica y se convirtió en realidad, aunque a veces me equivoco, me cuesta y pues es parte de la vida”, expresa. Castillo ha recorrido un camino en la actuación y como director de cine. Vivió un tiempo en México donde estudió actuación, al volver a Panamá empezó a trabajar en el programa “Quien TV”. Ha actuado en películas como Congelado en Rusia, Escobar: Paradise Lost, Salsipuedes y Salta. Producciones como Locos al poder, Sancocho presidencial 1 y 2 son algunas de las que ha escrito. “Después de Érase una vez Panamá, quiero rescatar los rituales indígenas; por ejemplo, hay rituales muy bonitos que están desapareciendo porque nadie los ha grabado. Quisiera ver un poco de eso. También estoy tratando de irme a Estados Unidos. Allá estaba viviendo y regresé por las huelgas. Estoy por regresar porque mi meta es crear proyectos allá que puedan ser grabados aquí, con los presupuestos de allá y con las historias de allá”, revela. El actor afirma que grabar películas en Panamá “es muy difícil. A la empresa privada no le interesa. Estoy prácticamente en contra del gobierno, así que posiblemente no me presten ni los mupis de las vallas. Lo que quiero es expandirme, ver qué puedo hacer afuera y qué puedo hacer acá”.