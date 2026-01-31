Ocho años de Coiba AIP, más que una estación, un proyecto país

Ciencia es la clave del desarrollo de un país y sobre todo en un país como Panamá donde sus principales activos son el recurso agua y su biodiversidad. Con esta visión la Secretaría Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación inició operativamente en enero de 2018 el proyecto Estación Científica COIBA-AIP.

El objetivo principal de esta AIP es el de promover, ejecutar y desarrollar proyectos y acciones de investigación orientados a proteger y conservar la biodiversidad del Parque Nacional COIBA, su zona de amortiguamiento, su zona especial de protección marina y otras áreas conexas del Pacífico Tropical del Este y su corredor marino que se extiende desde el Sur de Mexico hasta el Norte de Perú, considerado una de las zonas más diversas del planeta.

A partir de su inicio, la Estación Científica COIBA-AIP ha creado el primer laboratorio insular de oceanografía y ecología marina de Centro America, instalado una torre meteorológica y la primera boya oceanográfica del Pacifico insular centroamericano posicionándose como un líder en investigación científica marina y terrestre consolidando 15 líneas de investigación a través de más de 17 proyectos liderizados y ejecutados por sus científicos de planta, posdoctorales, tesistas e investigadores asociados.

Producto de estos proyectos se han producido más de 130 publicaciones en revistas indexadas. En adición se han generado 10 documentos técnicos claves para la toma de decisiones del país en materia de conservación de especies y ecosistemas costeros, gobernanza oceánica y trazabilidad de productos pesqueros.

Las investigaciones, productos científicos y documentos técnicos generados por nuestra AIP son garante del estatus de conservación del Parque Nacional Coiba y coadyuvan las acciones de conservación, vigilancia y control que ejecuta el Ministerio de Ambiente y que garantizan uso sostenible de los recursos de las zonas conexas al parque.

En estos 8 años COIBA-AIP ha generado también un programa de becas denominado Mar del Sur que inició en 2019 el cual proporciona un estímulo económico, apoyo logístico y operacional a estudiantes de las principales universidades públicas panameñas que realizan tesis de investigación a nivel de pregrado y posgrado en la isla de COIBA graduando en un periodo 8 años a 7 tesistas de licenciatura y uno de maestría.

Por otra parte, COIBA AIP ha liderizado la creación, estudio de mercado, diseño curricular y puesta en marcha del del primer doctorado internacional en Desarrollo Sostenible junto a colegas de UMIP, Universidad de la Costa y Universidad del Magdalena en Colombia el cual iniciará próximamente con el apoyo económico de la Secretaría Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación (SENACYT).

Finalmente, los aportes y la productividad demostrada por la Estación Científica Coiba AIP y su personal científico han generado la credibilidad y excelencia necesaria a nivel internacional que le han permitido posicionarse como un hub internacional en las ciencias del mar, la oceanografía, la ecología y la conservación siendo visitada por estudiantes y científicos de todo el mundo y abriendo sus puertas por segunda vez como organizador del Congreso Latinoamericano de Ciencias del Mar (COLACMAR), el evento más importante de ciencias oceánicas de la región, evento cuya presidencia a recaído en mi persona, Dr. Edgardo Díaz-Ferguson, así como la presidencia de la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Ciencias del Mar(ALICMAR).

Felicitamos a la Estación Científica Coiba AIP en sus primeros e imparables 8 años; a su Junta Directiva, Dirección Ejecutiva, personal administrativo e investigadores. A la vez damos las gracias a la SENACYT quién preside nuestra junta directiva por su visión y el apoyo al desarrollo de la ciencia para un mejor país. Asimismo al Ministerio de Ambiente y todos nuestros aliados estratégicos por el apoyo incondicional.

Porque vengan muchos más años de éxitos y producción científica para COIBA AIP.

El autor es director ejecutivo de COIBA-AIP