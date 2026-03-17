Asamblea pasa a segundo debate proyecto de ley ‘contra acoso’ en agencias de cobros

Con 52 votos a favor, el pleno de la Asamblea Nacional pasó a segundo debate el proyecto de ley 306 que regula las actividades de cobranzas realizadas por las agencias de cobros y establece disposiciones para la protección del derecho y a la intimidad de los consumidores.

El objetivo de la iniciativa es establecer los principios, canales, horarios y la privacidad, en la que estos puedan ser contactados por las personas naturales o jurídicas, que adelanten actuaciones de cobranza de carácter extrajudicial, así como definir deberes y prohibiciones aplicables a las agencias de cobro.

La propuesta habla de crear un horario de lunes a viernes de 8:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde para realizar llamadas y enviar correos. También otro horario de 8:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde los sábados.

El pleno de la Asamblea coincidió en que es necesario regular esta actividad, ya que actualmente existen múltiples quejas de clientes que reciben llamadas y correos constantes de la entidad financiera o bancaria con la que tienen alguna deuda.

El diputado Manuel Cheng rescató que este tema es de su interés porque protege la intimidad y regula las agencias de cobros para que no vayan al “extremo” de llamar en horas que no son adecuadas y de importunar de manera “agresiva” a los clientes.

Mientras tanto el diputado Luis Eduardo Camacho consultó sobre el nivel de afectación o no que podría tener la iniciativa en contra de los bancos o financieras, ya que lo que se busca es que el proceso de cobro sea “más humanizado”.

“Aquí lo que estamos tratando de hacer es humanizar un poco la gestión de cobro en un determinado momento porque aquí la gestión de cobro se ha convertido en un hostigamiento. No solo hablamos de los morosos porque en este país la factura del mes, si tú no la pagas, ya te llaman porque tienes una cuenta pendiente”, criticó Camacho.

Luis Carlos, abogado independiente y experto en temas de cobro, explicó que regular la actividad de cobro no afecta en nada la actividad comercial que tienen los bancos o financieras a la hora de dar créditos porque cada entidad tiene sus parámetros para que las personas puedan aplicar o no.

El abogado mencionó que el problema no son los agentes económicos porque ellos dan un tiempo establecido cuando el cliente genera una morosidad. El problema, dijo, es cuando esa morosidad pasa a los agentes de cobros y es ahí donde inicia “el hostigamiento psicológico”.

“Ahí es cuando empiezan a llamar todos los días, hostigando su persona, mandando notas o enviando a personas a que le vayan a cobrar, eso entra en un hostigamiento psicológico”, criticó.