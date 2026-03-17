Ministerio de Economía y Finanzas podrá suscribir financiamientos para cubrir liquidez del Estado panameño

El Consejo de Gabinete aprobó la tarde de este martes 17 de marzo el Decreto No.1-26, que modifica disposiciones previas y preautoriza al Estado a estructurar financiamientos destinados a cubrir necesidades estacionales de liquidez.

La medida faculta a Panamá, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a suscribir acuerdos con entidades financieras locales e internacionales por un monto acumulado y rotativo de hasta 12 mil millones de dólares, siempre que se presenten condiciones favorables en los mercados.

Según lo establecido, estos recursos podrán utilizarse para cubrir compromisos temporales de liquidez, cumplir con obligaciones del Estado y ejecutar operaciones de manejo de pasivos.

El nuevo decreto modifica el Decreto de Gabinete N°.33 de agosto de 2024, así como su actualización mediante el Decreto N°.7 de febrero de 2025, reforzando la estrategia financiera del país.

El MEF destacó que este mecanismo ha sido beneficioso para el Estado, ya que permite recibir propuestas constantes del sistema financiero tanto nacional como internacional, fomentando la competencia entre oferentes.

Además, facilita la diversificación de monedas y fuentes de financiamiento, lo que contribuye a obtener mejores condiciones en las operaciones.

La entidad también subrayó que esta flexibilidad permite ejecutar las estructuras de financiamiento en momentos oportunos, optimizando la gestión de la liquidez pública y fortaleciendo la sostenibilidad fiscal del país.