‘Proyecto de derecho a réplica se quedará en segundo debate’: Cedeño

Tras varias reuniones en la Asamblea Nacional, los gremios expresaron que el proyecto debía volver a una etapa de discusión más amplia y técnica, con participación de los sectores periodísticos, como ocurrió con la elaboración de la Ley 22 de 2005, que actualmente regula el derecho a réplica, rectificación y respuesta.Los distintos representantes del gremio periodístico señalaron que no fueron consultados previamente sobre el contenido de la propuesta.Además, insistieron en que, si se quiere legislar nuevamente sobre esta materia, debe hacerse a partir de una construcción consensuada y con base en estándares internacionales sobre libertad de expresión.Guido Rodríguez, quien participó en la elaboración de la normativa vigente, recordó que la Ley 22 de 2005 surgió de un proceso colectivo entre instituciones del Estado, la Defensoría del Pueblo, la sociedad civil y los gremios periodísticos.A su juicio, la ley actual ha funcionado adecuadamente durante más de dos décadas y no existen elementos que justifiquen una reforma que pueda alterar principios ya establecidos.