Las 5 noticias más importantes de Panamá y el mundo hoy

La agenda informativa de Panamá y el mundo arranca este lunes 23 de marzo con noticias clave en el ámbito local e internacional.

-La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) confirmó que la licitación para un tercer operador de telefonía móvil se realizará este año, con el objetivo de ampliar la competencia en el sector de telecomunicaciones.

-La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) sancionó con $15,000 al agente económico “Bar y Discoteca Una Flor”, representado por Cheng Hong Chung Wong, tras comprobar publicidad engañosa en la promoción del evento “Panamá Snowland”.

-La Dirección Regional de Educación de Panamá Centro informó que ya identificó un plantel que será alquilado de forma temporal, para asegurar la continuidad del proceso de enseñanza de los estudiantes del Colegio Elena Chávez de Pinate.

-Al menos ocho personas murieron y decenas resultaron heridas tras el accidente de un avión militar en el suroeste de Colombia, que se estrelló poco después de despegar con 125 ocupantes a bordo.

En Perú, el ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro Lombardi, presentó su renuncia luego de que se hiciera pública una denuncia en su contra por un presunto delito ocurrido en el año 2000.