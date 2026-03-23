Las 5 noticias más importantes de Panamá y el mundo hoy

La agenda informativa de Panamá y el mundo arranca este lunes 23 de marzo con noticias clave en el ámbito local e internacional.<b>-La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) </b>confirmó que la licitación para un tercer operador de telefonía móvil se realizará este año, con el objetivo de ampliar la competencia en el sector de telecomunicaciones.<b>-La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco)</b> sancionó con $15,000 al agente económico 'Bar y Discoteca Una Flor', representado por Cheng Hong Chung Wong, tras comprobar publicidad engañosa en la promoción del evento 'Panamá Snowland'.-<b>La Dirección Regional de Educación de Panamá Centro </b>informó que ya identificó un plantel que será alquilado de forma temporal, para asegurar la continuidad del proceso de enseñanza de los estudiantes del Colegio Elena Chávez de Pinate.<b>-Al menos ocho personas murieron y decenas resultaron heridas tras el accidente de un avión militar en el suroeste de Colombia, </b>que se estrelló poco después de despegar con 125 ocupantes a bordo.<b>En Perú, el ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro Lombardi, presentó su renuncia</b> luego de que se hiciera pública una denuncia en su contra por un presunto delito ocurrido en el año 2000.