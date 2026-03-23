Diputados piden volver al teletrabajo por el alza de la gasolina

En la sesión plenaria de este lunes, los diputados José Pérez Barboni, Manuel Chen Peñalba y Walkiria Chandler recomendaron al Gobierno impulsar el teletrabajo como medida inmediata para mitigar el impacto económico del aumento en los precios de la gasolina y el diésel, provocado por la crisis en Medio Oriente. El diputado Manuel Chen Peñalba advirtió que el incremento desmedido del combustible está golpeando los bolsillos de los panameños. ”He escuchado relatos de personas que antes llenaban su tanque con 35 balboas y ahora lo hacen con 50 o más. Cada aumento representa un sacrificio adicional para miles de familias. Hago un llamado al Mitradel para que impulse el teletrabajo en el sector público al menos dos veces por semana y que el sector privado haga lo mismo”, comentó Chen. Chen subrayó que esta medida concreta reduciría el consumo de combustible y aliviaría la carga económica diaria, además de extenderse a las universidades mediante clases virtuales.

Por su parte, el diputado José Pérez Barboni señaló que el alza en los combustibles ya repercute en la canasta básica y en el transporte público:”Entendemos que este incremento tiene que ver con una situación geopolítica en el Medio Oriente, pero lo que sí está en nuestras manos es una respuesta por parte del Estado. Tenemos la responsabilidad de exigir respuestas concretas y de ser parte de la solución.” La diputada Walkiria Chandler recordó que Panamá cuenta desde 2020 con una ley de teletrabajo que puede aplicarse de manera inmediata:”No hay excusa para que el sector público y privado tengan las facilidades de hacer teletrabajo que responda de manera reactiva y a corto plazo a la crisis energética. No es una moda, es una necesidad.” Por su parte, el diputado Jairo Salazar fue enfático en señalar que la crisis amerita una acción urgente. ”Nosotros debíamos paralizar esta Asamblea y este país. El problema más importante ahora mismo es el alza del combustible y mucha gente no está entendiendo eso. Nuestros transportistas están pagando más de 200 dólares por llenar su tanque. Antes eran 60 dólares, ahora son 90. Nuestra gente no aguanta más”, señaló el diputado. Añadió que “viene el alza de la comida y de muchas cosas, y simplemente este gobierno dice que no va a subsidiar. Está bien, pero tienen que buscar una alternativa. Por eso deberíamos parar todo lo que estamos haciendo en esta Asamblea y reunirnos de inmediato con el ministro de Comercio para buscar soluciones.”

Sector privado

Las recomendaciones de los diputados coincide con las brindadas por la presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), Giulia De Sanctis, quien la semana pasada hizo un llamado a las empresas que tienen la posibilidad de implementar el teletrabajo para mitigar los efectos del aumento en los precios del combustible, provocado por la coyuntura internacional marcada por conflictos en Medio Oriente y variaciones en las políticas comerciales y fiscales. De Santic subrayó que Panamá atraviesa un momento “relevante y esencial” para analizar los impactos de los movimientos geopolíticos y proyectar escenarios futuros. “Estamos en una coyuntura que requiere medidas prácticas y solidarias con el ciudadano de a pie”, señaló. Entre las acciones sugeridas por APEDE destacan: Teletrabajo en empresas que puedan adaptarse a esta modalidad. Horarios escalonados en oficinas públicas y privadas para reducir la congestión vehicular. Operativos de tráfico en horas críticas para evitar el colapso de la ciudad. Incentivar el transporte público y el carpooling, en lugar de sancionar su uso, como medida de ahorro y eficiencia. Mientras el sector privado como los diputados hacen sus recomendaciones, el presidente de la República, José Raúl Mulino, ya adelantó que su Gobierno ya está analizando medidas para contemplar los aumentos del precio del combustible. Sin embargo, aclaró que no se está tomando en cuenta ningún subsidio:“No estamos para eso. Pasará la crisis y se resolverán los precios como lo establezca el mercado en su oferta y demanda, pero no estoy pensando en subsidiar con el desorden que se dio la vez pasada. Panamá pagará el precio que tenga que pagar y lo lamento, pero esa crisis no toca a Panamá desde sus orígenes”.

Segundo aumento