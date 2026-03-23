Diputados piden volver al teletrabajo por el alza de la gasolina

En la sesión plenaria de este lunes, los diputados José Pérez Barboni, Manuel Chen Peñalba y Walkiria Chandler recomendaron al Gobierno impulsar el teletrabajo como medida inmediata para mitigar el impacto económico del aumento en los precios de la gasolina y el diésel, provocado por la crisis en Medio Oriente.El diputado Manuel Chen Peñalba advirtió que el incremento desmedido del combustible está golpeando los bolsillos de los panameños.<i><b>'He escuchado relatos de personas que antes llenaban su tanque con 35 balboas y ahora lo hacen con 50 o más. Cada aumento representa un sacrificio adicional para miles de familias. Hago un llamado al Mitradel para que impulse el teletrabajo en el sector público al menos dos veces por semana y que el sector privado haga lo mismo', </b></i>comentó Chen. Chen subrayó que esta medida concreta reduciría el consumo de combustible y aliviaría la carga económica diaria, además de extenderse a las universidades mediante clases virtuales.