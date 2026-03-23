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Economía

Turismo en Panamá gana protagonismo como destino preferido en viajeros europeos

La Ciudad de Panamá y el Canal siguen siendo los principales atractivos para los visitantes europeos.
La Ciudad de Panamá y el Canal siguen siendo los principales atractivos para los visitantes europeos. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Lourdes García Armuelles
  • 23/03/2026 18:06
El tráfico no depende únicamente del mercado español, sino de la red de más de 40 destinos europeos conectados

El turismo proveniente de Europa hacia Panamá continúa ganando dinamismo. En 2025, el número de pasajeros europeos que eligieron el país como destino final aumentó un 40% frente a 2024, según datos publicados por Air Europa.

Imanol Pérez, director comercial de la aerolínea, destacó que el crecimiento es significativo porque se trata de viajeros que deciden permanecer en Panamá y no continuar hacia otros destinos de América.

“Cada vez hay más pasajeros europeos que deciden quedarse en Panamá y no continuar en conexión hacia otros destinos de América”, señaló.

La compañía subrayó que el tráfico hacia Panamá no depende únicamente del mercado español, sino de la red de más de 40 destinos europeos conectados a través de su hub en Madrid. Entre los principales mercados emisores destacan España, Francia, Italia y Alemania.

Recordó que la Ciudad de Panamá y el Canal siguen siendo los principales atractivos para los visitantes europeos. Sin embargo, destinos como Bocas del Toro y Boquete han ganado protagonismo en los itinerarios de los viajeros.

Según Air Europa, el crecimiento responde también a nuevas preferencias de los turistas, que buscan destinos menos masificados y experiencias culturales auténticas.

“El pasajero europeo valora mucho el mix que ofrece Panamá: una ciudad vibrante, naturaleza, playas y experiencias culturales en un mismo destino”, explicó Pérez.

Añadió que “la conectividad aérea también impulsa el turismo de reuniones y eventos (MICE), un segmento que Panamá busca fortalecer en los próximos años”.

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