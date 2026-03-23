Turismo en Panamá gana protagonismo como destino preferido en viajeros europeos

El turismo proveniente de Europa hacia Panamá continúa ganando dinamismo. En 2025, el número de pasajeros europeos que eligieron el país como destino final aumentó un 40% frente a 2024, según datos publicados por Air Europa.

Imanol Pérez, director comercial de la aerolínea, destacó que el crecimiento es significativo porque se trata de viajeros que deciden permanecer en Panamá y no continuar hacia otros destinos de América.

“Cada vez hay más pasajeros europeos que deciden quedarse en Panamá y no continuar en conexión hacia otros destinos de América”, señaló.