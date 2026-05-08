Panamá está preparada para enfrentar casos de hantavirus, afirma Julio Sandoval

Si se diera el caso de que Panamá tuviera que enfrentar un aumento de casos producto del reciente brote de hantavirus reportado en varias partes del mundo, el sistema de salud del país partiría con ventaja para atender esa situación, de llegar a producirse.

Esa es la conclusión del médico internista e intensivista, Dr. Julio Sandoval, quien aseguró a La Estrella de Panamá que esto se debería a diversos factores, como la experiencia de Panamá en el tratamiento de casos de hantavirus, la vigilancia epidemiológica activa por parte del Ministerio de Salud (MINSA), la disponibilidad de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) capaces de manejar el síndrome cardiopulmonar derivado del virus y el amplio conocimiento de la biología del hantavirus en el país, reportado desde el año 2000 con la presencia de la variante ‘Choclo’.

“Eso nos da ventaja. No partimos de cero”, recalcó.

Sandoval también estableció diferencias entre la variante ‘Choclo’, que circula en Panamá, y la variante ‘Andes’, presente entre Argentina y Chile, y señalada como la que estaría involucrada en el crucero MV Hondius. La Organización Mundial de la Salud (OMS) destacó en días recientes que el virus pudo haber sido introducido al barco por una pareja holandesa que realizó una actividad de avistamiento de aves y que, en el interín, pasó por un vertedero de basura en Ushuaia.

En este sentido, el también asesor del MINSA recalcó que, a diferencia del virus ‘Choclo’, el virus ‘Andes’ sí tiene una transmisión documentada de persona a persona. Asimismo, explicó que el reservorio de esta variante del hantavirus son roedores colilargos, presentes en Argentina y otras zonas de América del Sur.

En el caso del virus ‘Choclo’, la transmisión ocurre a través de roedores silvestres que se encuentran en las provincias centrales del país, como Los Santos, Herrera, Coclé y Veraguas. Asimismo, recalcó que ambas variantes tienen un riesgo muy bajo de convertirse en una pandemia, una declaración de prudencia que también fue emitida por la OMS en sus informes recientes.

“Son dos variantes del mismo grupo de virus (hantavirus), pero se comportan de manera distinta. El virus Andes, que es el del crucero, puede transmitirse entre personas por contacto estrecho, algo excepcional en los hantavirus. El virus Choclo, que es el nuestro, solo se adquiere por contacto con roedores o sus excretas. Eso cambia completamente el perfil de riesgo”, profundizó.