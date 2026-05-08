Mulino destaca cooperación bilateral durante toma de posesión en Costa Rica

Hoy fue recibido en en la cuidad de San José, el presidente de la república José Raúl Mulino, quién viajó para participar en la toma de posesión de la nueva mandataria costarricense, Laura Fernández Delgado.

El acto oficial que reúne además a otros 8 jefes de Estado y delegaciones internacionales, en una jornada que reafirma los vínculos políticos y diplomáticos entre países.

A su llegada Mulino expresó su satisfacción por formar parte de la transición diplomática del país vecino y destacó la importancia de seguir trabajando juntos y fortalecer la cooperación bilateral.

“Estoy muy contento de participar en este cambio de mando democrático en Costa Rica, con nuestros vecinos y queridos amigos, con el ánimo de fortalecer y seguir trabajando unidos como buenos vecinos que somos en todo el progreso, no solo de nuestros pueblos, sino de nuestra zona fronteriza y de todo el desarrollo comercial que tenemos en buena vista con este querido país”, señaló el presidente.

El presidente panameño viajó acompañado de la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, así como de miembros de su gabinete, entre ellos el canciller Javier Martínez Acha; el ministro de Seguridad, Frank Ábrego; y el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó.