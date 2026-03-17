Nayib Bukele cambia la Constitución para permitir la cadena perpetua en El Salvador

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, logró impulsar este martes 17 de marzo, ante la Asamblea Legislativa de su país, una reforma constitucional para avalar la cadena perpetua contra asesinos, violadores y terroristas.

Esta medida, hasta ahora, estaba prohibida por la Constitución salvadoreña en su artículo 27, ya que la Carta Magna establece que el sistema penitenciario tiene como objetivo “corregir a los delincuentes, educarlos y formarles hábitos de trabajo, procurando su readaptación y la prevención de los delitos”. Asimismo, contempla un tope de 60 años como pena máxima de prisión.

“Veremos quiénes apoyan esta reforma y quiénes se atreverán a defender que la Constitución continúe prohibiendo que asesinos y violadores permanezcan en prisión”, expresó el mandatario en su cuenta de X al anunciar la presentación de la reforma.

Al momento de presentar el proyecto de ley ante un Parlamento de mayoría oficialista, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, arremetió contra las organizaciones de derechos humanos que han cuestionado la política de seguridad del Gobierno.

“Empezaron viniendo a hablar de víctimas, del derecho de las víctimas, y crearon leyes para terminar diciendo que la víctima era el imputado y el victimario un agente de autoridad. Cosa más absurda no puede haber. Pero ya les llegó su tiempo. Lo que estamos haciendo es de carácter irreversible (...) Ahora vamos a ver a esas organizaciones defendiendo, como siempre, a criminales violentos: el voto de ustedes no cuenta porque no tienen ninguna legitimidad soberana sobre este país. Quisiera decírselos como ciudadano, pero tengo que respetar el cargo que me inviste. Simplemente les puedo decir: váyanse al carajo”, dijo el ministro en una conferencia de prensa citada por el diario El País de Madrid.

El Ejecutivo de Bukele anunció la medida tras una semana en la que se intensificaron las denuncias de organismos internacionales, luego de la publicación de un informe del Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en El Salvador.

Dicho informe —presentado la semana pasada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos— acusa al Gobierno salvadoreño de violar los derechos humanos en el marco del estado de excepción y señala “la existencia de una política de actuación policial y militar conocida y promovida incluso por los más altos mandos del gobierno del presidente Nayib Bukele”.

La investigación documentó, hasta agosto de 2025, 403 muertes bajo custodia estatal —incluidos cuatro niños— y 540 casos de desaparición forzada hasta febrero de 2025.