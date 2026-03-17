Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional no admite denuncias contra magistrados de la Corte Suprema

La Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales de la Asamblea Nacional decidió la tarde de este martes 17 de marzo no admitir denuncias o querellas penales presentadas contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CJS), entre ellos el magistrado vicepresidente Olmedo Arrocha.

También se presentaron denuncias contra la expresidenta de la CSJ, María Eugenia López Arias.

En la sesión ordinaria de la Comisión de Credenciales fueron archivadas un total de seis carpetillas con denuncias y querellas penales.

Dana Castañeda, del partido Realizando Metas, es la diputada presidenta de la Comisión de Credenciales, y su copartidario Ariel Vallarino Aparicio es el diputado vicepresidente.

También integran la comisión Arquesio Arias, del Partido Revolucionario Democrático; Ernesto Cedeño, del Movimiento Otro Camino; Yamireliz Chong, por libre postulación; Joan Guevara, partido Alianza; Agusto Palacios, por libre postulación y José Luis Varela, del partido Panameñista.

Los diputados que conforman la comisión determinaron no admitir las denuncias y querellas debido a que carecen de fundamento jurídico y probatorios suficientes.

Castañeda destacó que la Comisión de Credenciales cumplió con su rol fiscalizador analizando todas las denuncias presentadas y recibidas durante este periodo.