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Política

Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional no admite denuncias contra magistrados de la Corte Suprema

El grupo de diputados que integra la comisión votó para rechazar o no admitir las denuncias.
El grupo de diputados que integra la comisión votó para rechazar o no admitir las denuncias. Tomado de video
Por
Manuel Vega Loo
  • 17/03/2026 18:11
Entre los casos analizados figura la carpeta 005-2024, correspondiente a una denuncia presentada contra el magistrado vicepresidente de la CSJ Olmedo Arrocha Osorio.

La Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales de la Asamblea Nacional decidió la tarde de este martes 17 de marzo no admitir denuncias o querellas penales presentadas contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CJS), entre ellos el magistrado vicepresidente Olmedo Arrocha.

También se presentaron denuncias contra la expresidenta de la CSJ, María Eugenia López Arias.

En la sesión ordinaria de la Comisión de Credenciales fueron archivadas un total de seis carpetillas con denuncias y querellas penales.

Dana Castañeda, del partido Realizando Metas, es la diputada presidenta de la Comisión de Credenciales, y su copartidario Ariel Vallarino Aparicio es el diputado vicepresidente.

También integran la comisión Arquesio Arias, del Partido Revolucionario Democrático; Ernesto Cedeño, del Movimiento Otro Camino; Yamireliz Chong, por libre postulación; Joan Guevara, partido Alianza; Agusto Palacios, por libre postulación y José Luis Varela, del partido Panameñista.

Los diputados que conforman la comisión determinaron no admitir las denuncias y querellas debido a que carecen de fundamento jurídico y probatorios suficientes.

Castañeda destacó que la Comisión de Credenciales cumplió con su rol fiscalizador analizando todas las denuncias presentadas y recibidas durante este periodo.

Entre los casos analizados figura la carpeta 005-2024, correspondiente a una denuncia presentada por el abogado Hernán Otero Sánchez, en representación de Gustavo Vásquez Pérez, contra el magistrado vicepresidente de la CSJ, Olmedo Arrocha Osorio.

Asimismo, la comisión revisó la carpeta 010-2025, que contenía una denuncia presentada por la abogada Kary Yazmín Jaén Olaya contra López Arias.

En esa misma línea, también se evaluó la carpeta 011-2025, interpuesta por los abogados Zulay Rodríguez Lu y Alejandro Pérez, que incluía señalamientos no solo contra López Arias, sino también contra otros funcionarios judiciales, entre ellos Vielsa Ríos, Nadia Yannick Del Río Fernández, Germán Carlos López Márquez y José Agustín Luna Jiménez.

Otras denuncias revisadas incluyen la carpeta 017-2025, presentada por Alfredo Vallarino Alemán y Zulay Rodríguez Lu contra López Arias, y la carpeta 018-2025, impulsada por Rosendo Enrique Rivera Botello contra varios magistrados de la CSJ.

También se analizó la carpeta 019-2025, contra la magistrada suplente Lina Elisa Castro De León, y la 022-2026, presentada por José Gaspard Morell contra Arrocha.

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