Juan Diego Vásquez: ‘Se quedó corta la gestión de la Asamblea Nacional’

El líder de la Coalición Vamos, Juan Diego Vásquez, hizo un balance crítico de la gestión del diputado Jorge Herrera al frente de la Asamblea Nacional de Panamá, al considerar que esta “se quedó corta” frente a las expectativas generadas tanto dentro como fuera del Legislativo.

Durante una entrevista para Telemetro Reporta, Vásquez reconoció que en el último periodo se aprobaron múltiples proyectos de ley impulsados por distintas bancadas, algunos de ellos relevantes para atender necesidades puntuales del país. No obstante, subrayó que las reformas estructurales más esperadas, como la modificación del Reglamento Interno de la Asamblea, no avanzaron.

El dirigente explicó que el apoyo que brindó Vamos a Herrera para asumir la presidencia respondió a acuerdos transparentes enfocados en promover una Asamblea más abierta y eficiente.

“La bancada tomó la decisión de apoyarlo con la idea de que la Asamblea reflejara mejor las necesidades del país. Lamentablemente, tras 10 meses de gestión, quedan muchos sinsabores; esa transformación necesaria que el país espera, y por la que creo que votaron por Vamos y por los otros diputados, no se vio”, afirmó.

Entre los compromisos pendientes, mencionó la necesidad de transparentar las planillas, eliminar privilegios y garantizar un debate nacional real. “Sin la Coalición Vamos, Jorge Herrera no hubiera sido nunca presidente de la Asamblea. El apoyo fue indispensable y decidido”, añadió. Sin embargo, sostuvo que esos objetivos no se vieron reflejados en actos reales.

Vásquez también cuestionó la priorización de ciertos nombramientos, como la designación anticipada de un magistrado del Tribunal Electoral, en lugar de discutir iniciativas urgentes sobre agua potable, empleo y control del gasto público.

Asimismo, criticó el crecimiento de la planilla legislativa y la falta de control en la asistencia de los diputados. Sobre las dificultades para lograr consensos, fue tajante: “No se puede complacer a todo el mundo en la política, menos si los intereses son tan distintos”.

Finalmente, advirtió que el resultado de esta gestión afecta al país en su conjunto. “En ese debate político, pensando tal vez en su futuro, la gestión de la Asamblea Nacional se quedó corta. Pese a que había diputados de muchas bancadas insistiendo en distintos temas, lamentablemente prevalecieron los acuerdos politiqueros y no los intereses de los panameños”, señaló.

“No pierde Vamos, no pierde él; definitivamente, pierde el país”, concluyó, insistiendo en que la clase política debe traducir los discursos en acciones concretas contra el desempleo y el alto costo de la vida.