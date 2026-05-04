Caso Lili Pink: empresarios Abadi salen del país tras órdenes de captura por millonario esquema de lavado

El abogado <b>Iván Cancino</b>, representante legal de los <b>Abadi</b>, aseguró al medio colombiano que sus clientes <b>comparecerán ante la justicia de forma virtual</b>. También confirmó que <b>los empresarios se encuentran fuera del país</b>, aunque reiteró que ofrecerán explicaciones dentro del proceso.Mientras tanto, la Fiscalía insiste en que la investigación, iniciada en 2022, tiene alcance nacional y continuará bajo jurisdicción en <b>Bogotá</b>, pese a intentos de trasladarla a otras ciudades.