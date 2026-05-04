Brote de hantavirus en crucero en el Atlántico deja tres muertos y varios afectados

Un presunto brote de hantavirus a bordo de un crucero en el océano Atlántico ha dejado al menos tres personas fallecidas y varios casos sospechosos, según informaron autoridades sanitarias y organismos internacionales.

El incidente ocurrió en el buque MV Hondius, que realizaba una travesía entre Argentina y Cabo Verde, y que actualmente permanece en las cercanías de África occidental mientras se desarrollan las investigaciones.

Muertes y casos en investigación

De acuerdo con la información oficial, al menos seis personas han presentado síntomas relacionados con la enfermedad. De ese grupo, tres fallecieron y una permanece en estado crítico en una unidad de cuidados intensivos en Sudáfrica.

Entre las víctimas se encuentran pasajeros europeos, incluyendo una pareja de edad avanzada, mientras que otro de los fallecidos fue identificado como ciudadano alemán.

La primera víctima fue un hombre neerlandés de 70 años, quien enfermó de forma repentina durante la travesía. Según reportó el Ministerio de Salud de Sudáfrica, presentó síntomas como fiebre, dolor de cabeza, dolor abdominal y diarrea.

Falleció a bordo el 11 de abril, y la causa de su muerte no pudo determinarse en ese momento.

Su cuerpo fue desembarcado en la isla de Santa Elena el 24 de abril para su posterior repatriación.

Su esposa, de 69 años también falleció posteriormente al intentar llegar a Países Bajos.

Adicional, Oceanwide informó que un ciudadano alemán murió el 2 de mayo en el MV Hondius, aunque la causa sigue sin confirmarse.

Hasta el momento, las autoridades han confirmado al menos un caso positivo de hantavirus mediante pruebas de laboratorio, mientras que otros continúan bajo evaluación.

¿Qué es el hantavirus?

El hantavirus es una enfermedad poco común pero potencialmente mortal que se transmite principalmente por contacto con orina, heces o saliva de roedores infectados.

Puede provocar cuadros graves que afectan los pulmones o los riñones, con una tasa de mortalidad significativa en algunos casos.

¿Qué dijo la empresa OceanWide Expeditions?

En un comunicado oficial, la empresa Oceanwide Expeditions reconoció la gravedad de la situación a bordo del MV Hondius, al describirla como una “situación médica grave”.

La compañía confirmó las tres muertes registradas durante la travesía y señaló que al menos un pasajero permanece en cuidados intensivos, mientras que otros dos requieren atención médica urgente.

Asimismo, indicó que trabaja en coordinación con autoridades internacionales para organizar la evacuación y repatriación de los afectados, en medio de restricciones que han impedido el desembarco inmediato en Cabo Verde.