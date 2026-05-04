¿Te estás registrando en CEPANIM? Esto es lo que debes saber, según el MEF

Ante múltiples consultas en redes sociales, el <b><a href="/tag/-/meta/mef-ministerio-de-economia-y-finanzas">Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)</a></b> aclaró varios aspectos clave sobre el registro en la plataforma.<b>Uno de los puntos más consultados es el número de seguro social.</b>La entidad explicó que <b>no es obligatorio ingresarlo</b> para completar la inscripción. Sin embargo, sí es indispensable proporcionar un número de contacto, ya sea teléfono fijo o celular.Sobre los requisitos legales, el ministerio indicó que <b>los cónyuges —incluyendo uniones de hecho— y los hijos sobrevivientes no necesitan realizar un juicio de sucesión</b> para solicitar el beneficio. En contraste, otros familiares sí deberán cumplir con este trámite.El MEF también detalló que, una vez finalizado el proceso de validación, <b>los beneficiarios serán contactados directamente</b> para coordinar la entrega del certificado en una sede asignada.Actualmente, más de 425 mil personas esperan acceder a este beneficio. Por ello, la institución reiteró que <b>la plataforma de registro estará disponible las 24 horas del día</b>, hasta que todos los beneficiarios completen su inscripción.Asimismo, recordó que el proceso puede realizarse tanto de forma digital como presencial, con el fin de garantizar el acceso a toda la población.