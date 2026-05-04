¿Te estás registrando en CEPANIM? Esto es lo que debes saber, según el MEF

Ante múltiples consultas en redes sociales, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aclaró varios aspectos clave sobre el registro en la plataforma.

Uno de los puntos más consultados es el número de seguro social.

La entidad explicó que no es obligatorio ingresarlo para completar la inscripción. Sin embargo, sí es indispensable proporcionar un número de contacto, ya sea teléfono fijo o celular.

Sobre los requisitos legales, el ministerio indicó que los cónyuges —incluyendo uniones de hecho— y los hijos sobrevivientes no necesitan realizar un juicio de sucesión para solicitar el beneficio.

En contraste, otros familiares sí deberán cumplir con este trámite.

El MEF también detalló que, una vez finalizado el proceso de validación, los beneficiarios serán contactados directamente para coordinar la entrega del certificado en una sede asignada.

Actualmente, más de 425 mil personas esperan acceder a este beneficio. Por ello, la institución reiteró que la plataforma de registro estará disponible las 24 horas del día, hasta que todos los beneficiarios completen su inscripción.

Asimismo, recordó que el proceso puede realizarse tanto de forma digital como presencial, con el fin de garantizar el acceso a toda la población.