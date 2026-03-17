Vía Santa Fe – El Guabal presenta riesgo de hundimiento: MOP anuncia acciones urgentes

El titular del Ministerio de Obras Públicas (MOP), José Luis Andrade, presentó este martes 17 de marzo ante el Consejo de Gabinete una serie de proyectos de carácter urgente para atender el deterioro crítico de dos puntos en la vía Santa Fe – El Guabal, así como la construcción de un nuevo puente sobre el río Perequeté, en Capira.

De acuerdo con el informe técnico, el primer punto intervenido en la vía presenta pérdida de capacidad portante del suelo, debido a la saturación del terreno por escorrentías superficiales o flujos subterráneos no controlados.

Esta condición ha generado socavación interna y fallas por fatiga estructural, lo que implica un riesgo progresivo de hundimiento, formación de baches profundos y afectaciones a la seguridad vial.

En el segundo punto, ya se iniciaron trabajos a cargo del Consorcio Santiago. En esta zona también se detectó pérdida de capacidad del terreno, asociada a posibles infiltraciones de agua desde el talud lateral y un sistema de drenaje superficial insuficiente.

Aunque actualmente no existe riesgo inminente de colapso, las autoridades advierten que, sin intervención preventiva, podría evolucionar hacia un daño estructural similar al del primer tramo.

El informe del MOP también destaca la condición de emergencia del puente sobre el río Perequeté, ubicado en el camino CPA Villa del Carmen – El Cacao. Ante este escenario, se contempla la demolición de la estructura existente y la construcción de un nuevo puente con una longitud de 40 metros entre apoyos y una calzada de 8.70 metros.

La nueva infraestructura incluirá dos carriles vehiculares, barandales de concreto tipo “new jersey” para seguridad vial y una acera peatonal separada del tráfico.

Además, contará con cimentaciones profundas mediante pilotes de concreto reforzado, vigas postensadas, apoyos de neopreno y juntas de dilatación, garantizando mayor durabilidad y resistencia.

El costo estimado del proyecto asciende a $850 mil, y forma parte de las acciones del Gobierno para fortalecer la infraestructura vial y mejorar la conectividad en comunidades del interior del país.