Colapso de puente en Capira: MOP aclara que no estaba habilitado para transporte pesado

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que este sábado 14 de marzo colapsó un puente vehicular sobre el río Perequeté, ubicado en la vía que conduce al corregimiento de Villa del Carmen, en el distrito de Capira, provincia de Panamá Oeste.

De acuerdo con el informe preliminar, el incidente se produjo cuando un camión de carga pesada intentó atravesar la estructura, pese a que el puente contaba con señalización visible que limitaba el paso a vehículos con un peso máximo de 10 toneladas.

Las autoridades indicaron que, afortunadamente, no se registraron víctimas fatales tras el colapso. Sin embargo, las primeras evaluaciones apuntan a que el vehículo involucrado excedía la capacidad permitida de la infraestructura, lo que pudo haber provocado el desplome.

Tras lo ocurrido, personal técnico del MOP se trasladó al área para realizar las inspecciones correspondientes y coordinar las acciones necesarias para atender la emergencia.

En el sitio también se mantiene presencia del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), cuyos equipos acordonaron el perímetro y colocaron señalización de vía cerrada. Además, durante la tarde se prevé la instalación de muros tipo Jersey como medida preventiva para evitar el paso de vehículos por el área afectada.

El cierre del puente impacta directamente a las comunidades de La Trinidad, El Cacao, Ciricito Arriba, Ciricito Abajo, Los Chorros, Nuevo Paraíso, Arenas Blancas, La Bonga Arriba y La Bonga Abajo, que utilizan esta vía como su principal acceso.

Como alternativa, las autoridades informaron que los vehículos livianos pueden circular por una ruta alterna a través de la Calle Central, ubicada aproximadamente en el kilómetro 9.5 de la Carretera Panamericana, tomando como referencia el sector de La Espiga. No obstante, esta vía no está habilitada para el tránsito de camiones de producción ni transporte de carga pesada.