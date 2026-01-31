Tuberculosis en Panamá: Minsa reporta baja en incidencia y muertes durante 2025

El Ministerio de Salud (Minsa) informó la mañana de este sábado 31 de enero que mantiene de forma permanente la estrategia de aplicación de pruebas diagnósticas a personas con factores de riesgo, como parte de las acciones para el control de la tuberculosis en Panamá y la reducción de la transmisión de la enfermedad.

Edwin Aizpurúa, jefe de la Sección de Control de la Tuberculosis del Minsa, indicó que al cierre de 2025 se registraron variaciones en dos indicadores: la tasa de incidencia y la mortalidad asociada a la tuberculosis.

Según los datos oficiales, la incidencia pasó de 47.7 casos por cada 100 mil habitantes en 2024, con 2,156 casos notificados, a 44.7 casos por cada 100 mil habitantes en 2025, con 2,044 casos acumulados.

Aizpurúa precisó que algunas regiones continúan registrando tasas elevadas de incidencia. Entre ellas mencionó a Bocas del Toro, con 135.54 casos por cada 100 mil habitantes; Panamá Este, con 135.7; y la comarca Guna Yala, con 131.3 casos por cada 100 mil habitantes.

En cuanto a la mortalidad, el Minsa reportó que las defunciones por tuberculosis a nivel nacional pasaron de 267 en 2024 a 181 en 2025. El funcionario señaló que la tuberculosis continúa siendo un problema de salud pública, principalmente por el diagnóstico tardío.

En ese contexto, hizo un llamado a la población a acudir a los servicios de atención primaria ante la presencia de síntomas como tos persistente por más de 15 días, fiebre, sudoración nocturna y pérdida de peso, con el fin de realizar las pruebas correspondientes. Indicó que la falta de diagnóstico oportuno facilita la transmisión de la enfermedad y puede derivar en complicaciones y fallecimientos.

Aizpurúa también expresó preocupación por los casos de abandono del tratamiento. De acuerdo con las cifras del Minsa, en 2024 abandonaron el tratamiento 244 pacientes, mientras que en 2025 la cifra fue de 94. Señaló que esta situación contribuye a la propagación de la enfermedad y al desarrollo de resistencia a los medicamentos.

El Minsa reiteró la importancia de completar los tratamientos y acudir de manera oportuna a los centros de salud. La entidad recordó que tienen mayor riesgo de desarrollar tuberculosis activa las personas con sistemas inmunitarios debilitados, desnutrición, quienes viven en condiciones de hacinamiento, así como aquellas con consumo de drogas inyectables, alcohol o tabaco.

Actualmente, Panamá cuenta con tratamientos gratuitos para la tuberculosis, entre ellos un esquema estándar de seis meses que combina rifampicina, isoniacida, etambutol y pirazinamida.

También se aplica un esquema abreviado de cuatro meses que incluye rifapentina, moxifloxacino, isoniacida y pirazinamida en la fase inicial, seguido de rifapentina, isoniacida y moxifloxacino en la fase de continuación.

De cara a 2026, el Minsa prevé incorporar nuevos equipos diagnósticos, entre ellos sistemas de rayos X con software de asistencia diagnóstica, en las regiones de Chiriquí, Darién y Colón. Estas adquisiciones se financiarán con recursos del Fondo Monetario Internacional.

Además, Panamá proyecta aumentar el número de pruebas diagnósticas en coordinación con otros países de la región.