Alerta por aumento de dengue en Panamá: más de 11,400 casos acumulados

El <a href="/tag/-/meta/minsa-ministerio-de-salud"><b>Ministerio de Salud (MINSA)</b> </a>ha emitido el informe epidemiológico de <b>dengue</b> hasta la <b>semana N° 36</b> (del 31 de agosto al 6 de septiembre de 2025), revelando un alto número de casos acumulados y un aumento en la incidencia en Panamá.Según el informe del Minsa, la tasa de incidencia nacional se sitúa en <b>250.8 casos por 100 mil habitantes</b>. El total de casos de dengue acumulados a nivel nacional alcanzó los <b>11,458</b>. De esta cifra, la mayoría son sin signos de alarma, pero se destaca la presencia de cuadros severos:<b>Sin signos de alarma:</b> 10,161 casos<b>Con signos de alarma:</b> 1,220 casos<b>Dengue grave:</b> 77 casos<b>Pacientes hospitalizados:</b> 1,087<b>Defunciones totales:</b> <b>17</b> en lo que va del año 2025.<b>¿Cuáles son las regiones más afectadas con casos de dengue en Panamá?</b>El informe epidemiológico destaca que las regiones con mayor cantidad de casos de dengue son las áreas metropolitanas y circundantes, distribuidos de la siguiente manera: la Región Metropolitana encabeza la lista con 3,451 casos; seguido por la Región de San Miguelito con 2,119 casos; Panamá Oeste con 1,307; Panamá Norte con 1,084; Chiriquí con 708; Bocas del Toro con 617; Veraguas con 430; Los Santos con 405; Colón con 329; Darién con 304; Panamá Este con 265; Herrera con 196; Coclé con 173; Comarca Ngäbe-Buglé con 60; Kuna Yala con 10 casos.La mayor incidencia de casos se registra en los grupos de edad comprendidos entre los <b>10 y 49 años</b>.Las 17 defunciones notificadas se concentran principalmente en <b>Chiriquí (4)</b>, <b>Bocas del Toro (4)</b>, Darién (2), Metropolitana (2), Panamá Este (2), Coclé (2) y San Miguelito (1).<b>MINSA lanza advertencia y lanza l</b>lamado a la población<b>El MINSA reitera que el dengue es una enfermedad grave, transmitida por el mosquito </b><i><b>Aedes aegypti</b></i><b>. </b>En Panamá, co-circulan los cuatro serotipos, con <b>predominio de DEN-3 y DENV-4</b>, lo que incrementa el riesgo de casos graves y fatales.El Ministerio ha intensificado los operativos de control de vectores y hace un llamado urgente a la ciudadanía:<b>Eliminar criaderos:</b> Desechar recipientes en desuso que acumulen agua (latas, botellas, neumáticos, etc.).<b>Limpieza regular:</b> Mantener limpios los alrededores y el interior de las viviendas.Ante síntomas como <b>fiebre, dolor de cabeza, malestar general, dolores musculares o dolor ocular</b>, la población debe <b>acudir inmediatamente a un centro de salud</b> y evitar la automedicación.