Dirigentes universitarios interpelan a Delcy Rodríguez y exigen excarcelación de presos políticos

Rodríguez le contestó a los universitarios que la clase política venezolana debe tener un ejercicio responsable.De acuerdo con Rodríguez, el comportamiento de la clase política venezolana provocó la intervención militar estadounidense este 3 de enero de 2026.En la madrugada de este sábado 3 de enero fue capturado en el fuerte Tuina Nicolás Maduro y Cilia Flores, quienes se encuentran detenidos en un centro penitenciario de Brooklyn, Nueva York, a la espera de un juicio por narcotráfico.Rodríguez acusó a las organizaciones no gubernamentales de cobrarle a los familiares de los presos políticos y dijo que eso se terminaría.