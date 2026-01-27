Dirigentes universitarios interpelan a Delcy Rodríguez y exigen excarcelación de presos políticos

Un grupo de dirigentes universitarios interpeló la tarde de este martes 27 de enero a Delcy Rodríguez y le pidieron la liberación de los presos políticos en Venezuela. Entre los dirigentes se encontraba Miguel Ángel Suárez, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, quien le relató a Rodríguez la difícil situación que viven los familiares de los presos políticos afuera de los penales.

Suárez le recordó a Rodríguez que había más de 200 jóvenes presos políticos en Venezuela.

Rodríguez le contestó a los universitarios que la clase política venezolana debe tener un ejercicio responsable. De acuerdo con Rodríguez, el comportamiento de la clase política venezolana provocó la intervención militar estadounidense este 3 de enero de 2026. En la madrugada de este sábado 3 de enero fue capturado en el fuerte Tuina Nicolás Maduro y Cilia Flores, quienes se encuentran detenidos en un centro penitenciario de Brooklyn, Nueva York, a la espera de un juicio por narcotráfico. Rodríguez acusó a las organizaciones no gubernamentales de cobrarle a los familiares de los presos políticos y dijo que eso se terminaría.

Esta acusación ha sido desmentida tanto por Foro Penal como otras agrupaciones que luchan por las excarcelaciones y los derechos de los presos políticos.

Rodríguez se retiro y no le dio una respuesta clara a los universitarios, quienes empezaron a gritar que liberarán los presos políticos. De acuerdo con Foro Penal hay más de 800 presos políticos en 23 de los 24 estados de Venezuela.