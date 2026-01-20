Machado exige a la OEA actuar: ‘sin fin de la represión no habrá transición en Venezuela’

La líder venezolana María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025, llamó a la comunidad internacional, en especial a los Estados miembros de la OEA, a impulsar una transición democrática en Venezuela basada en el respeto a los derechos humanos, el cese de la represión y la liberación efectiva de presos políticos, tras reunirse con el secretario general del organismo, Albert R. Ramdin.

Llamado a los países del hemisferio

Machado sostuvo que el momento actual exige decisiones y no silencios. Señaló que todos los países de la OEA deben escuchar a sus ciudadanos y actuar con determinación para que la crisis venezolana evolucione hacia un proceso centrado en la gente. Nota de interés: Jorge, Diosdado y Delcy: la imagen que revela quién manda ahora en Venezuela

Afirmó que los hechos del 3 de enero pertenecen al pasado y que ahora corresponde mirar hacia adelante, con el objetivo de avanzar de forma rápida y estable para salvar vidas y responder al mandato ciudadano de libertad y democracia. En ese marco, expresó su expectativa de regresar a Venezuela, al igual que millones de compatriotas forzados al exilio. Nota de interés: Delcy Rodríguez redibuja la economía venezolana bajo la sombra de Washington

Sin presos políticos no hay cambio posible