Machado exige a la OEA actuar: ‘sin fin de la represión no habrá transición en Venezuela’

<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/maria-corina-machado" target="_blank">Machado</a> </b>sostuvo que el momento actual exige decisiones y no silencios. Señaló que todos los países de la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/oea-organizacion-de-estados-americanos" target="_blank">OEA</a> </b>deben escuchar a sus ciudadanos y actuar con determinación para que la crisis venezolana evolucione hacia un proceso centrado en la gente. <b>Nota de interés: <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/mundo/jorge-diosdado-y-delcy-la-imagen-que-revela-quien-manda-ahora-en-venezuela-BJ19238678" target="_blank">Jorge, Diosdado y Delcy: la imagen que revela quién manda ahora en Venezuela</a></b>