  1. Inicio
  2. >  Mundo
Mundo

Machado exige a la OEA actuar: ‘sin fin de la represión no habrá transición en Venezuela’

El llamado de Machado coincide con demandas de la diáspora venezolana por garantías de retorno seguro y reunificación familiar.
El llamado de Machado coincide con demandas de la diáspora venezolana por garantías de retorno seguro y reunificación familiar. AFP
Por
Darine Waked
  • 20/01/2026 12:32
La dirigente venezolana pidió acción externa inmediata, enfoque humanitario, liberaciones verificables, garantías civiles plenas y retorno seguro, tras reunión hemisférica clave orientada a futuro democrático

La líder venezolana María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025, llamó a la comunidad internacional, en especial a los Estados miembros de la OEA, a impulsar una transición democrática en Venezuela basada en el respeto a los derechos humanos, el cese de la represión y la liberación efectiva de presos políticos, tras reunirse con el secretario general del organismo, Albert R. Ramdin.

Llamado a los países del hemisferio

Machado sostuvo que el momento actual exige decisiones y no silencios. Señaló que todos los países de la OEA deben escuchar a sus ciudadanos y actuar con determinación para que la crisis venezolana evolucione hacia un proceso centrado en la gente.

Nota de interés: Jorge, Diosdado y Delcy: la imagen que revela quién manda ahora en Venezuela

María Corina Machado es recibida en la OEA.
María Corina Machado es recibida en la OEA. Redes sociales

Afirmó que los hechos del 3 de enero pertenecen al pasado y que ahora corresponde mirar hacia adelante, con el objetivo de avanzar de forma rápida y estable para salvar vidas y responder al mandato ciudadano de libertad y democracia. En ese marco, expresó su expectativa de regresar a Venezuela, al igual que millones de compatriotas forzados al exilio.

Nota de interés: Delcy Rodríguez redibuja la economía venezolana bajo la sombra de Washington

Sin presos políticos no hay cambio posible

La dirigente fue enfática al afirmar que represión y transición son incompatibles. Subrayó que el primer paso debe ser la liberación real de todas las personas detenidas por motivos políticos y la garantía de que familiares y ciudadanos puedan expresarse sin temor a nuevas detenciones.

Rechazó versiones oficiales sobre excarcelaciones masivas, pidió el cierre de centros de tortura y exigió condiciones seguras para que quienes permanecen en la clandestinidad puedan salir sin represalias. “No nos detendremos hasta reencontrarnos en una nación próspera, soberana y digna”, concluyó.

VIDEOS
Lo Nuevo