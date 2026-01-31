Pirámide de Lotería de Panamá | sorteo de este domingo 1 de febrero 2026, según la IA

Este domingo 1 de febrero de 2026 se realizará el sorteo dominical de la Lotería Nacional de Beneficencia y muchos panameños acudirán en busca de sus billetes y posibilidades con la esperanza de obtener un premio importante en este sorteo.

Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de la Lotería Nacional de este miércoles 28 de enero:

3

6

8

Combinaciones de 2 dígitos recomendadas para este domingo 1 de febrero de 2026:

36 – 38 – 78 – 62 – 48

Resultados del sorteo miercolito correspondiente al 28 de enero de 2026:

Primer Premio: 6829

Letras: BADD

Serie: 7

Folio: 2

Segundo Premio: 3912

Tercer Premio: 1883