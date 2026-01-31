Pirámide de Lotería de Panamá | sorteo de este domingo 1 de febrero 2026, según la IA

Este domingo 1 de febrero de 2026 se realizará el sorteo dominical de la Lotería Nacional de Beneficencia y muchos panameños acudirán en busca de sus billetes y posibilidades con la esperanza de obtener un premio importante en este sorteo.<i><b>Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de la <a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/lnb-loteria-nacional-de-beneficencia" target="_blank">Lotería Nacional </a>de este miércoles 28 de enero:</b></i>368Combinaciones de 2 dígitos recomendadas para este domingo 1 de febrero de 2026:36 – 38 – 78 – 62 – 48Resultados del sorteo miercolito correspondiente al 28 de enero de 2026:<b>Primer Premio: 6829</b><b>Letras: BADD</b><b>Serie: </b>7<b>Folio: 2</b><b>Segundo Premio: 3912</b><b>Tercer Premio: 1883</b>